俳優でエッセイストの吉行和子さん（90）死去

2025年9月9日 8時49分

俳優でエッセイストとしても活躍した吉行和子さんが亡くなったことが分かりました。90歳でした。吉行さんが所属するテアトル・ド・ポッシュによりますと、今月2日未明に肺炎のため亡くなったということです。