双子出産間近の中川翔子、大きなお腹SHOTで思い綴る「不妊治療から悲しい涙からここまできた」

9月8日、現在双子を妊娠中の中川翔子がInstagramを更新した。

【写真】妊娠34週突入！大きく膨らんだお腹SHOT公開

6日の投稿で、妊娠34週に突入したことを明かしていた中川。今回の投稿では、「もう34週超えてから身体が重たくて 本当に家事もできなくなった」「家の中で移動だけでも大変でびっくりしてます」「寝返りも立ち上がるのも大変すぎて うぅーっとかうなってる」などと綴り、現在の体の状態を明かした。

続けて、「でも、不妊治療から悲しい涙からここまできたと 思うと いまのしんどさも かけがえないと思えてくる」「どうか予定通り、計画帝王切開前日入院、までがんばりたい 双子がんばれあと少しだ、。」などと切実な思いも明かしながら、大きく膨らんだお腹が目立つ自身の姿や、安産御守の写真などを公開した。

この投稿に対し、ファンからは、「翔子ちゃんとお子さん方が無事に出産の時を迎えられることを願っています」「あと少し頑張ってください！！」「しょこたんも双子ちゃん達も がんばれー！！！」「ファイトです」「あまり無理せず残りのマタニティライフ楽しんでくださいね」といった励ましや応援の声が寄せられていた。

中川は、タレント、女優、歌手として、テレビ・イベントなどでマルチに活躍。2023年4月に結婚を公表しており、今年5月5日には第1子妊娠を発表した。