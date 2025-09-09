【コロンバス（米オハイオ州）８日＝金川誉】日本代表は９日（日本時間１０日）、Ｗ杯開催国の米国とアウェーで対戦する。米国遠征の２試合目を翌日に控え、ＭＦ久保建英（Ｒソシエダード）は自身の足首の状態について「明日になってみてどうなるか」と慎重に語った。０―０と引き分けたメキシコ戦（６日、オークランド）から、約３０００キロの移動を経て時差３時間、中２日で挑むＦＩＦＡランキング１５位の米国戦。森保一監督はメキシコ戦のメンバーから「大幅に変更する、ということは考えていきたい」と話している。

ミックスゾーンで対応した久保はメキシコ戦を振り返り「（前線からのプレッシングについて）とくに変わったことはやっていないが、一つ言うとしたら、メキシコのセンターバックの人たちのビルドアップはそんなに良くなかった。あれ（あのプレス）をじゃあ、例えば、スペインにできるかといったら、できないと思うので。ただ、スペインクラスのビルドアップができるチームが、Ｗ杯に何か国かあるかって言ったら（少ないので）、ある程度の相手には通用するんじゃないですかね。はまっている感じはあった。とくに前半は、（相手に）何にもやらせていないかなと。あれでやっていけるんじゃないかと個人的には思った」と手応えを示した。

オークランドからコロンバスへ移動し、本大会を見据え、３時間の時差にも適応が必要な貴重な経験となる。久保は「（今朝）朝ごはんフリーだったんですけど、ほとんどの選手は朝ごはんに来ていない」と明かし、「今回は時差はきつかった。一回目（日本〜米国）は大丈夫だったけど、今回の３時間は、一日が感覚的には短くなるし、ちょっと厳しかったかなと思う」とした。その上で本大会に向けては「（そこは）僕らに決められることではないので。大会の人たちにできる限りは、考慮してほしいなとは思うが、彼らはそこは気にしていないと思う。僕たちがしっかり与えられた環境でいい準備をしていければ」と強調した。

対戦する米国代表へのイメージについて「見た感じ、ちょっと守備は緩いなという印象がある。彼らの目線からすると、（日本は）ちょっと相性が悪いんじゃないかと（思う）。バイタル（エリア）で受けるのが得意な選手が何人もいる中で、あれはちょっと緩いのかなと個人的に見ていて思った」と語った。

メキシコ戦では前半終了間際に左足首を痛め、後半２４分で途中交代した。状態に関しては「普通に痛いけど、明日になってみてどうなるか。今日は痛かった」と明かした。

試合に向けては「明日次第。明日起きてみて、どうなるか」と繰り返した。指揮官が大幅なメンバー変更を示唆する中、「僕なんかは（普段出ていない選手には）チャンスだと思う。連携、連動の部分で問題がないのが日本の強み。チームという意味では問題ないと思う」と捉えた。