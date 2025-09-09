TOEICが800〜900点台でも英語を話せない人が、話せるようになる一発逆転の方法はあるのでしょうか？中学英語レベルの語彙と構文を使い、自分の考えを伝える練習をするために、最低限覚えたい7つの型と9つの表現を紹介します。（シンプルイングリッシュ提唱者 酒井一郎）

TOEIC800〜900点でも英語を話せない人が

話せるようになる一発逆転の方法

TOEICで高スコアを持っていても、 実際の会議や商談の場ではうまく話せない――。そんな声は決して少なくありません。なぜ話せないのか。

それは、TOEICが測っているのは理解力であり、 発信力や即応力ではないから。読み取り、聞き取りといった力は確かに大切です。 でも、その先にある 「自分の考えをその場で伝える力」は、 また別のスキルです。

試験対策ばかりしてきた人ほど、 「間違えてはいけない」「正しく話さなければ」と思い、 かえって口を閉ざしてしまうのです。では、どうすれば話せるようになるのでしょうか？

完璧を目指すのではなく、 「伝えること」を重視したシンプルな英語を練習しましょう。知っている単語で、自分の意思を伝える。 短くても、自分の言葉で話す。この基本からやり直すことが、 逆転への第一歩です！

具体的には、中学英語レベルの語彙と構文を使い、 自分の考えを声に出して伝える練習を積むこと。まず、下記の7つの型を覚えて徹底的に使ってみましょう。

●I think...（私は〜と思います）

●The reason is...（理由は〜です）

●In my case...（私の場合は〜）

●I agree with...（〜に賛成です）

●I’m not sure, but...（確かではありませんが〜）

●What I want to say is...（私が言いたいのは〜です）

●It depends on...（〜によります）

これら7つの型は、「話し始めのパターン」です。これらを使うことで、 自分の考えを短く言えるようになります。その場面を想像しながら、 「自分ならどう言うか？」を考え、 実際に声に出して練習してみてください。同じテーマで繰り返し話してみるだけでも、 「英語で話すこと」へのハードルはぐっと下がります。

