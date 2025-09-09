ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が8日（日本時間9日）、本拠でのロッキーズ戦の試合前会見に臨み、大谷翔平投手（31）の次回登板について言及した。

大谷が次カードの12日（同13日）からの敵地でのジャイアンツ戦で登板するか問われた指揮官は「そうだと思うが、そのシリーズ後かもしれないし、翔平が次いつ投げるかはまだ決まっていない」と明言を避け、次回登板は未定とした。

大谷は本来予定されていた3日（同4日）のパイレーツ戦の先発を体調不良のため回避。ただ、打者としては出場を続けていた。

次回登板を模索している中、5日（同6日）のオリオールズ戦に先発予定だったグラスノーが背中の張りを訴えたことを受け、急きょ当日に登板が決定。3回2/3を3安打無失点に封じた。

緊急先発の打診に「行けるよ」と即答し「みんなでカバーしていければ、長いシーズンしっかり乗り切れるんじゃないかなと思うので、まあ1カ月切ってますけど、みんな健康で戦い抜くくことが大事だと思います」と語っていた。

今カードのロッキーズ3連戦はグラスノー、シーハン、スネルの順で先発予定となっている。

この日の試合前練習で大谷はキャッチボールや遠投などで調整。ファンにボールを投げ込んだり、アイアトン通訳に笑みを見せるなど、笑顔が目立った。