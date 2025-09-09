面接で、目の前に座っているのが「本当にできる面接官」のときもあれば、残念ながら「シゴデキに見えるだけで浅はかな面接官」のときもあります。いったいどう見極めたらいいのでしょうか？

本当にできる面接官とシゴデキに見えて浅い面接官

就活の面接に臨むとき、多くの学生は「どう評価されるか」という一点に神経をすり減らします。そのせいで、面接官の言葉一つひとつに過剰反応してしまいがちです。

でも、ちょっと考えてみてください。面接官だって人間です。全員が同じ目を持っているわけではありません。

実際には、目の前に座っているのが「本当にできる面接官」のときもあれば、残念ながら「シゴデキに見えるだけで浅はかな面接官」のときもあります。

では、この二人をどう見分ければいいのでしょうか？

できる面接官がやっていること

たとえば、学生が「部活で大会に出ましたが、結果は予選敗退でした。」と話したとします。

ここで、本当にできる面接官は「結果は残念だったかもしれないけど、予選に出るまでにどんな準備をしたの？」と学生に問います。

一方で、シゴデキそうに見えてそうじゃない面接官は、「ああ、そうなんだ。結果出せなかったんだね」と伝えます。

同じ答えを聞いていても、アプローチはまるで違います。

シゴデキに見えるだけの面接官は、表面的に結果だけを評価する一方で、本当にできる面接官は、「良いところをもっと教えて」と引き出そうとするのです。

つまり、できる面接官は欠点よりも可能性に注目しています。

浅はかな面接官の特徴

浅はかな面接官は、「粗探し」に着目しがちです。「このエピソードって弱くない？」「リーダー経験ないの？」「結局、成果は出せなかったんでしょ？」

こうした減点主義の質問は、学生を萎縮させます。しかも、評価基準が表面的なので「リーダーをやってない＝ダメ」という乱暴な結論に飛びつきやすい。

結果として、学生の本来の強みが一切引き出されないまま、面接が終了してしまうのです。

本当にできる面接官の特徴

逆に、本当にできる面接官は加点主義です。「この学生の良さはなんだろう」と学生の話の中から長所を見つけ出そうとします。

たとえば、アルバイトで失敗をした話をしても「なるほど。失敗したときに、どう立て直したの？」と、失敗の中から強みを探し出してくれます。

こうしたやり取りをすると、不思議なことに学生も「そういえば、あのときは意外と粘り強く頑張れたな」と自己肯定感を取り戻せる。つまり、仕事ができる面接官は「学生の心をほぐして、実力を出させる場をつくる人」なのです。

