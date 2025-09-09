まるで青春映画のヒロイン…ILLIT・ウォンヒ、海辺で見せた“清純ビジュアル”に視線釘付け！「私の天使」【PHOTO】

ILLITのウォンヒが清涼な魅力を披露した。

【写真】ウォンヒ、制服風ワンピで“初恋”ビジュ

ウォンヒは最近、ILLITのX（旧Twitter）を更新し、「海が本当に本当に本当に好きなんだなって、改めて感じました」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真には、白いTシャツにチェックのスカートを着用し、海辺を満喫するウォンヒの姿が収められている。長い黒髪を自然に下ろし、砂浜を歩いたり、しゃがんで貝殻を拾う姿は、青春映画のワンシーンのような清純な美しさを放ち、見る者を魅了した。

この投稿を見たファンからは「かわいい」「私の天使」「ポカリスエット並みの清涼感」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ILLIT公式X）

なお、ウォンヒが所属するILLITは、9月1日に日本1stシングル『時よ止まれ』をリリースし、日本デビューを果たした。また、初の日本ファンコンサート「GLITTER DAY」や「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション2025 AUTUMN/WINTER」出演などを成功させ、日本で活発な活動を行っている。

◇ウォンヒ プロフィール

2007年6月26日生まれ。本名イ・ウォンヒ。高速バスのターミナルでスカウトされ、オーディションを経てHYBE傘下の芸能事務所BELIFT LABに入社。2023年6〜9月に放送されたサバイバル番組『R U Next？』に、練習生期間わずか1カ月で参加し、最終順位1位でILLITのメンバーとしてデビューを果たした。手先が器用でキーホルダー作りが趣味。