「国をあげて守るファミリー」人気女性YouTuber、“ママの私”な育児の様子を公開！「えっ女神と天使」
2人組YouTuber・パパラピーズのタナカガさんは9月7日、自身のInstagramを更新。“ママの私”を公開しました。
【写真】タナカガ＆夫＆娘の家族ショット
ファンからは「ガガファミリー尊すぎる」「国をあげて守るファミリー3人です」「可愛い親子すぎて泣けてくる」「えっ、女神と天使」「こっちゃん大きくなったね」「癒される！」「幸せ摂取できた」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「ガガファミリー尊すぎる」タナカガさんは「ママの私」とつづり、9枚の写真を投稿。娘に絵本を読み聞かせてあげたり、抱っこをしている写真や、夫と思われる男性と娘とのスリーショットなどを載せました。タナカガさんが熱心に子育てをしていることが伝わってきます。
「こんな素敵なママとパパで羨ましい」7月4日の投稿で「こっちゃん1歳のお誕生日」と、娘の1歳の誕生日を報告したタナカガさん。あわせて娘、夫とのスリーショットも公開しています。ファンからは「こっちゃんおめでとう」「こんな素敵なママとパパで羨ましい」といった反響が寄せられました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
