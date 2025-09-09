¤Ò¤í¤æ¤¡ß¿Ê²½À¸ÂÖ³Ø¼Ô¡¦ÎëÌÚµªÇ·¤Î¥·¥ó¡¦¿Ê²½ÏÀ§¡Ö¤Ê¤¼¥ª¥¹¤È¥á¥¹¤ÎÈæÎ¨¤Ï1ÂÐ1¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤¼¤¢¤Ö¤ì¤¿¥ª¥¹¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«⁉¡×¡Ú¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡Ö¤Ê¤¼¼«Á³³¦¤Ï1ÂÐ1¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¡£¤³¤³¤Ë¿Ê²½¤ÎÌÌÇò¤¤»ÅÁÈ¤ß¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸ì¤ëÎëÌÚµªÇ·»á
¤Ò¤í¤æ¤¤¬¥²¥¹¥È¤È¥Ç¥£¡¼¥×Æ¤ÏÀ¤¹¤ë¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ÎÏ¢ºÜ¡Ö¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¡£¿Ê²½À¸ÂÖ³Ø¼Ô¤ÎÎëÌÚµªÇ·ÀèÀ¸¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤¿7²óÌÜ¤Ç¤¹¡£
¥ª¥¹¤È¥á¥¹¡¢ÃË¤È½÷¤ÎÈæÎ¨¤Ï¤Û¤Ü1ÂÐ1¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÉáÄÌ¤¹¤®¤Æµ¿Ìä¤Ë»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¿Ê²½À¸ÂÖ³Ø¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÌÌÇò¤¤³ØÌä¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¤æ¤¡Ê°Ê²¼¡¢¤Ò¤í¡Ë¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÆ°Êª¤Ç¥ª¥¹¤È¥á¥¹¤ÎÈæÎ¨¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡ÖÀÈæ¡×¤Ã¤Æ¤Û¤Ü1ÂÐ1¤ËÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤³¤ì¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤¹¤«¡©
ÎëÌÚµªÇ·¡Ê°Ê²¼¡¢ÎëÌÚ¡Ë¡¡¤Þ¤º¡¢¤Ò¤í¤æ¤¤µ¤ó¤´¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò»Ç¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®³Ø¹»¤äÃæ³Ø¹»¤Î¥¯¥é¥¹¤Ç¡¢ÃË½÷¤Î¿Í¿ô¤Ï¤É¤Á¤é¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤Ò¤í¡¡ËÍ¤ÎÀ¤Âå¤À¤ÈÃË¤Î»Ò¤Î¤Û¤¦¤¬¾¯¤·Â¿¤«¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÎëÌÚ¡¡»ä¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð30¿Í¤Î¥¯¥é¥¹¤À¤È¡¢ÃË»Ò¤¬16¿Í¤Ç½÷»Ò¤¬14¿Í¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¿Í´Ö¤Î½ÐÀ¸»þ¤ÎÀÈæ¤Ï¡¢¤É¤Î»þÂå¤äÃÏ°è¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¤Û¤Ü1ÂÐ1¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÈæÎ¨¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Îº«Ãî¤äµûÎà¤Ê¤É¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
ÎëÌÚ¡¡¤Ç¤â¡¢¼ï¤ÎÈË±É¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤ÊÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¥ª¥¹¤Ï1É¤¤¤¤ì¤ÐÂ¿¤¯¤Î¥á¥¹¤Ë»Ò¶¡¤ò»º¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥ª¥¹¤ò¾¯¤Ê¤¯¤·¤Æ¥á¥¹¤òÂ¿¤¯¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¼ï¤ÎÁý¤¨¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï³ÊÃÊ¤Ë¾å¤¬¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥ª¥¹¤¬1É¤¤Ç¥á¥¹¤¬100É¤¤Î¥Ï¡¼¥ì¥à¾õÂÖ¤Ç¤â¤¤¤¤¡£
ÎëÌÚ¡¡¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¼«Á³³¦¤Ï1ÂÐ1¤È¤¤¤¦ÈæÎ¨¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¡£¤³¤³¤Ë¿Ê²½¤ÎÌÌÇò¤¤»ÅÁÈ¤ß¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¾¤Ë¤¢¤ë½¸ÃÄ¤Ç¥ª¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¤¥Ï¡¼¥ì¥à¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¹¤ë¤È¥ª¥¹¤Ï¶¥ÁèÁê¼ê¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥á¥¹¤È¸òÈø¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î°äÅÁ»Ò¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¶¥Áè¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥é¥¯¤·¤Æ»ÒÂ¹¤òÁý¤ä¤»¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
ÎëÌÚ¡¡¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¼¡¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë»Ò¶¡¤ÎÀÊÌ¤È¤·¤ÆÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤É¤Á¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤Ò¤í¡¡¥ª¥¹¤Ç¤¹¡£Â©»Ò¤ò»º¤á¤Ð¡¢¤½¤ÎÂ©»Ò¤â¤Þ¤¿¥Ï¡¼¥ì¥à¾õÂÖ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÂ¹¤ò¼«Ê¬¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£
ÎëÌÚ¡¡¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥¹¤ò»º¤ß¤ä¤¹¤¤°äÅÁ»Ò¤ò»ý¤Ä¿Æ¤¬°µÅÝÅª¤ËÍÍø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢À¤Âå¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¤½¤Î°äÅÁ»Ò¤¬½¸ÃÄÆâ¤Ë¹¤Þ¤ê¡¢¥ª¥¹¤Î³ä¹ç¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤·¤«¤·¡¢º£ÅÙ¤Ï¥ª¥¹¤¬Áý¤¨¤¹¤®¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£
¤Ò¤í¡¡¤¢¡¼¡¢¥ª¥¹Æ±»Î¤Ç¥á¥¹¤ò½ä¤ë·ã¤·¤¤¶¥Áè¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÎëÌÚ¡¡¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤ÏµÕ¤Ë¥á¥¹¤¬ÍÍø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥·¡¼¥½¡¼¥²¡¼¥à¤¬ºÇ½ªÅª¤ËÍî¤ÁÃå¤¯¶Ñ¹ÕÅÀ¤¬¡¢¥ª¥¹¤È¥á¥¹¤¬¤Á¤ç¤¦¤ÉÈ¾¡¹¤Ë¤Ê¤ë1ÂÐ1¤È¤¤¤¦ÈæÎ¨¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢Îã³°¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÎëÌÚ¡¡ÀÈæ¤¬¥á¥¹¤ËÂç¤¤¯ÊÐ¤ëÎã¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê¤Î¤¬¡¢ÌîÀ¸¤Î¥¤¥Á¥¸¥¯¤Î²Ì¼Â¤ÎÃæ¤Ë¤¹¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¤¥Á¥¸¥¯¥³¥Ð¥Á¤È¤¤¤¦º«Ãî¤Ç¤¹¡£¤³¤Îº«Ãî¤Ï¥¤¥Á¥¸¥¯¤Î²Ì¼Â¤È¤¤¤¦ÊÄº¿¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤ÎÃæ¤Ç°ìÀ¸¤ò²á¤´¤·¤Þ¤¹¡£¥á¥¹¤Ï¥¤¥Á¥¸¥¯¤ÎÃæ¤Ç»ºÍñ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¾¯¿ô¤Î¥ª¥¹¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥á¥¹¤ò»º¤ß¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ±©²½¤·¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤Î¥¤¥Á¥¸¥¯¤ÎÃæ¤Ç·»Äï»ÐËåº§¤ò¹Ô¤Ê¤¦¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£³°¤ÎÀ¤³¦¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¤À¤±¤Ç»ÒÂ¹¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¥ª¥¹¤Î¿ô¤Ï¶ËÃ¼¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
ÎëÌÚ¡¡¥¤¥Á¥¸¥¯¤ÎÃæ¤Ç¥ª¥¹¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»º¤ó¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¥ª¥¹¤¿¤Á¤¬¸òÈø¤¹¤ëÁê¼ê¤Ï¼«Ê¬¤Î»ÐËå¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¡£¤Û¤«¤Î¥á¥¹¤È½Ð²ñ¤¦µ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥ª¥¹Æ±»Î¤Ç·ã¤·¤¤¶¥Áè¤ò¤¹¤ë°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤½¤ì¤Ë¤â¤·¡¢¥ª¥¹¤¬2É¤¤À¤±À¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢»ÐËå¤ò½ä¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤ÆÎ¾Êý»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î²È·Ï¤Ï¤½¤³¤Ç½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡£
ÎëÌÚ¡¡¥ª¥¹¤òºÇÄã¸Â¤Î¿ô¤À¤±»º¤ß¡¢»Ä¤ê¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥á¥¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë³°Éô¤È¤Î¸òÎ®¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤ÊÄº¿Åª¤Ê´Ä¶¤Ç¤Ï¡¢ÀÈæ¤¬¥á¥¹¤ËÂç¤¤¯ÊÐ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤¯¤Þ¤ÇÎã³°¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¤Ò¤í¡¡¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¸½Âå¤ÎÆüËÜ¤Ï³°Å¨¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢ÃËÆ±»Î¤¬Ì¿¤¬¤±¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ°ì¼ï¤ÎÊ¿ÏÂ¤Ê´Ä¶¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¥¤¥Á¥¸¥¯¤ÎÃæ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¸½¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÎëÌÚ¡¡¤½¤ì¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüËÜ¤Ë¤Ï1²¯¿Í°Ê¾å¤Î¿Í¡¹¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÃ¯¤â¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê¼Ò²ñ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ä¤Ï¤êÀÈæ¤Ï1ÂÐ1¤Ë¼ýÚÌ¤¹¤ëÎÏ¤¬¶¯¤¯Æ¯¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤¢¤È¿Í´Ö¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢°åÎÅµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤È¤¤¤¦Í×ÁÇ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÀÎ¤ÏÃË¤Î»Ò¤Î¤Û¤¦¤¬ÉÂµ¤¤Ê¤É¤Ç»à¤Ì¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢º£¤ÏÀ¸¤»Ä¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢·ë²ÌÅª¤ËÃË¤Î»Ò¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Àâ¤âÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÎëÌÚ¡¡¤½¤ì¤âÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê»ØÅ¦¤Ç¤¹¡£Àè¤Û¤É½ÐÀ¸»þ¤ÎÀÈæ¤ÏÂç¤Þ¤«¤Ë1ÂÐ1¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃËÀ¤¬105¤¯¤é¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ½÷À¤¬100¤È¤ï¤º¤«¤ËÃËÀ¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤â¤½¤âÀÈæ¤¬1ÂÐ1¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢»Ò¶¡¤ò»º¤àÈË¿£Ç¯Îð¤ËÃ£¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¤¹¡£Îò»ËÅª¤Ë¸«¤ë¤ÈÃËÀ¤Ï½÷À¤ËÈæ¤Ù¤ÆÍÄ¾¯´ü¤Î»àË´Î¨¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£ÉÂµ¤¤ËÂÐ¤¹¤ëÄñ¹³ÎÏ¤¬¼å¤¤¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤«¤é¼í¤ê¤äÀïÁè¡¢´í¸±¤ÊÏ«Æ¯¤Ê¤É¹â¤¤»àË´¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
ÎëÌÚ¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¾¯¤·Â¿¤á¤ËÃË¤Î»Ò¤ò»º¤ó¤Ç¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢»àË´¥ê¥¹¥¯¤òº¹¤·°ú¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ç¤¦¤É·ëº§¤äÈË¿£¤Î»þ´ü¤ËÃË½÷Èæ¤¬1ÂÐ1¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÄ´À°¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦Àâ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤Þ¤À´°Á´¤Ë¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿Àâ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÀâÆÀÎÏ¤Î¤¢¤ë¹Í¤¨Êý¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢À¤³¦¤ÎÉ÷½¬¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÀ®¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Îµ·¼°¡ÊÄÌ²áµ·Îé¡Ë¤Ç¡¢¹â¤¤½ê¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¤¿¤ê¡¢ÌÔ½Ã¤ÈÀï¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤ì¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÃË¤Î»Ò¤Î¿ô¤ò¸º¤é¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤±¤É¡£
ÎëÌÚ¡¡ÀÈæ¤¬1ÂÐ1¤ËÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë½¸ÃÄ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼¡¤ËÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤ÈÃ¯¤¬¥Ú¥¢¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ç¤¹¡£¸½Âå¤ÎÂ¿¤¯¤Î¿Í´Ö¼Ò²ñ¤ÏË¡Åª¤Ë°ìÉ×°ìÉØÀ©¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃË½÷¤¬50¿Í¤º¤Ä¤¤¤ì¤Ð¡¢ÍýÏÀ¾å¤Ï50ÁÈ¤Î¥Ú¥¢¤ò¤Ä¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼«Á³³¦¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥¹Æ±»Î¤¬¥á¥¹¤ò½ä¤Ã¤ÆßõÎõ¤Ê¶¥Áè¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ï¤¤¤Ï¤¤¡£
ÎëÌÚ¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¶¥Áè¤Ë¾¡¤Ã¤¿¶¯¤¤¥ª¥¹¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥ª¥¹¤¬Ê£¿ô¤Î¥á¥¹¤òÆÈÀê¤¹¤ë°ìÉ×Â¿ºÊ¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ò¤í¤æ¤¤µ¤ó¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿ÄÌ²áµ·Îé¤â¡¢¶¯¤µ¤äÍ¦µ¤¤ò¥á¥¹¤ä¼Ò²ñ¤Ë¼¨¤¹¤¿¤á¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Î¾ì¤È²ò¼á¤Ç¤¤Þ¤¹¡£´í¸±¤Êµ·¼°¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±À¸Â¸Ç½ÎÏ¤¬¹â¤¤Í¥¤ì¤¿°äÅÁ»Ò¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î¾ÚÌÀ¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¶¯¤µ¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
ÎëÌÚ¡¡¤½¤·¤Æ¡¢°ìÉ¤¤Î¶¯¤¤¥ª¥¹¤¬Â¿¤¯¤Î¥á¥¹¤òÆÈÀê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ÎÎ¢Â¦¤ÇÃ¯¤È¤â¸òÈø¤Ç¤¤º¤Ë»ÒÂ¹¤ò»Ä¤»¤Ê¤¤¥ª¥¹¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥ª¥¹¤òà¤¢¤Ö¤ì¥ª¥¹á¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤´¤¯¾¯¿ô¤Î¾¡¤ÁÁÈ¤Î¥ª¥¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥á¥¹¤òÆÈÀê¤·¡¢ÂçÂ¿¿ô¤Î¥ª¥¹¤ÏÉé¤±ÁÈ¤È¤·¤ÆÀ¸³¶¤ò½ª¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¼«Á³³¦¤Ç¤ÏÉáÊ×Åª¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¸÷·Ê¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤Ç°ìÉô¤Î¥â¥Æ¤ëÃËÀ¤¬Â¿¤¯¤Î½÷À¤È´Ø·¸¤ò»ý¤Á¡¢°ìÊý¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¯½Ð²ñ¤¤¤Îµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤ÃËÀ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸½Âå¤ÎÆüËÜ¤Î¸½¾õ¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤ÇÆ°ÊªÅª¤ÊÀ¤³¦¤Ë²óµ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
