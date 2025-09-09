1Ç¯´Ö¤Ç3ÅÙ¤â¸òÄÌ»ö¸Î¤ËÁø¤¦Èá·à¤ò·Ð¤Æ¡¢È¬´¬·ú»Ö¤¬¶ÚÆù¿®¶Ä¤ò¼Î¤Æ¤ÆÃ©¤êÃå¤¤¤¿¶ÃÏ
¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä¿©À¸³è¤òº¬ËÜ¤«¤é¸«Ä¾¤·¡¢È¬´¬·ú»Ö¤¬Æ³¤½Ð¤·¤¿·ëÏÀ¤È¤Ï¡©
¡ÚÏ¢ºÜ¡¦1993Ç¯¤Î³ÊÆ®µ»¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¡ª¡ÛÂè47²ó
Î©¤Áµ»³ÊÆ®µ»¤ÎÍº¡¢K-1¡£À¤³¦¤ÎMMA¡ÊÁí¹ç³ÊÆ®µ»¡Ë¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ëUFC¡£UWF·Ï¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ÊMMA¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¥Ñ¥ó¥¯¥é¥¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ1993Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¸å¤ÎÇúÈ¯Åª¤Ê¥Ö¡¼¥à¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤Î»þÂå¡¢³ÊÆ®µ»³¦¤Ç¤Ï²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£
Á°²ó¤ËÂ³¤¡¢¶Ë¿¿¶õ¼ê¤Ç¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤òÃ£À®¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢È¬´¬·ú»Ö¡Ê¤ä¤Þ¤¡¦¤±¤ó¤¸¡Ë¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¡£Ãø¼Ô¤¬¹½À®¤òÃ´Åö¤·¤¿¡ØÈ¬´¬·ú»Ö¼«ÅÁ¡¡¿¿¡¢Ì¤¤À¶Ë¤Þ¤é¤º¡Ù¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤òºÆ¹½À®¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
Â¹ÀµµÁ»á¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¬¡¼¥É¤âÌ³¤á¤¿¡ÖºÇ¶¯¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¡×
¢£¡Öº¬ËÜÅª¤ËÁ´¤Æ¤ò¸«Ä¾¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
È¬´¬·ú»Ö¤Ï2000Ç¯¤«¤é20Ç¯¤Û¤É¥¢¥á¥ê¥«¤ËÂÚºß¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤È¤¤¤¨¤Ð¸òÄÌ»ö¸Î¤À¤í¤¦¡£¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤Ë2011Ç¯¤Ë¤ÏÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë3ÅÙ¤âÁø¶ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î°ì²óÌÜ¤Î»ö¸Î¤Î¸å¡¢ÉÂ±¡¤Ç¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢³°½ýÀðôÉô¾É¸õ·²¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤à¤ÁÂÇ¤Á¾É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£¤ª¤Þ¤±¤ËÄ¹Ç¯¡¢ÂÎ¤ò¹ó»È¤·¤Æ¤¤¿¤»¤¤¤«¡¢¹øÄÇ¤Î4ÈÖ¤È5ÈÖ¤¬¤Ò¤É¤¤°µÇ÷¹üÀÞ¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¼ó¤ÎÄ´»Ò¤¬°¤¤¤È¡¢»ÍÏ»»þÃæÄ´»Ò¤¬°¤¤¡£Ã°ÅÄ¡Ê¤¿¤ó¤Ç¤ó¡Ë¤«¤éµ¤¤ò°ú¤½Ð¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢ÄË¤ß¤ËÉé¤±Ìµµ¤ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î°åÎÅÈñ¤Ï¤Ù¤é¤Ü¤¦¤Ë¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢Æþ±¡¤·¤Æ¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¸òÄÌ»ö¸Î¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤Ç¹ø¤ÎÄ´»Ò¤â°¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Æü²Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¼«½Í¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¶õ¼ê¤Î»ØÆ³¤ÎÂåÌò¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ØÆ³Ãæ¤À¤±¥³¥ë¥»¥Ã¥È¤ò³°¤·¤ÆÉ¬Í×ºÇ¾®¸Â¤Î¹æÎá¤ò¤«¤±¤ëÊýË¡¤Ç¤½¤Î¾ì¤òÎ¿¤¤¤À¡£
¿©À¸³è¤Ë¤âÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬µ¯¤¤¿¡£·ÜÆù¤òÃæ¿´¤ËÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤¿ÆùÎà¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¤½¤ì°ÊÁ°¤ËÈ¬´¬¤ÏÀìÌç²È¤«¤é¡Ö°ìÆü¤Î¿©»ö¤Ç500g¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÀÝ¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¡¢°ì²ó¤Î¿©»ö¤ÇÄ»¤Î¥à¥ÍÆù¤ò200£ç¡¢Íñ¤ÏÇò¿È¤À¤±¤Ç°ìÆü20¸Ä¤Ð¤«¤êÀÝ¼è¤¹¤ë¤È¤¤¤¦À¸³è¤ò¡¢µ¬Â§Àµ¤·¤¯Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÆù¤Ç¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò²á¾ê¤ËÀÝ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢´ÎÂ¡¤¬ÈáÌÄ¤ò¤¢¤²¡¢ÂÎ¤¬¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÉ´¿ÍÁÈ¼ê¤ò¤ä¤Ã¤¿¤»¤¤¤«¡¢¿ÕÂ¡¤Î¤Û¤¦¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤â¿¼¹ï¤Ç¤·¤¿¡×
¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÀÝ¤ê¤¹¤®¤ë¤ÈÏ·ÇÑÊª¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÇÓ½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¿ÕÂ¡¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¡¢¿Õµ¡Ç½¤òÄã²¼¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÂÎ¤«¤é¡Ø¤â¤¦²á¾ê¤Ê¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ï¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¥·¥°¥Ê¥ë¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¤½¤Î2¥õ·î¸å¡¢¤µ¤é¤Ë7¥õ·î¸å¤â¡¢È¬´¬¤Ï¸òÄÌ»ö¸Î¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
Á´¤ÆÈï³²¼Ô¤È¤¤¤¦¤Ù¤Î©¾ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é±¿¤¬°¤¤¤Î°ì¸À¤Ç¤ÏÊÒ¤Å¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Ãæ¤Ç¤â3²óÌÜ¤Î»ö¸Î¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤ÏÂç¤¤¯¡¢È¬´¬¤Ï¼«Ê¬¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¤³¤È¤¹¤éÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆù¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÂÎ½Å¤Ï¼«Á³¤ÈÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯¡£¤â¤¦º¬ËÜÅª¤ËÁ´¤Æ¤ò¸«Ä¾¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤»þ´ü¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
È¬´¬¤Ï¿©À¸³è¤Î²þÁ±¤ò¿Þ¤ë¡£¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤òÀ®¿ÍÃË»Ò¤ÎÅ¬ÎÌ¤Ë¤È¤É¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤¿¤Î¤À¡£·Î¸ÅÎÌ¤Ë¤â¥á¥¹¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡Ö»ö¸Î¤ËÁø¤¦Á°¤Ï¡Ø²¶¤Ï¥Þ¥·¥ó¤À¡Ù¤È¿®¤¸¹þ¤ß¡¢²á¾ê¤Ê¤Þ¤Ç¤Ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤æ¤¨¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¸¥à¤ËÂÈË¤¯ÄÌ¤¦³ÊÆ®²È¤ä¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¥À¡¼¤«¤é¤â°ìÌÜÃÖ¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÆùÂÎ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¿´¿È¶¦¤ËÈáÌÄ¤ò¤¢¤²¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤ÐÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×
È¬´¬¤ÏÀ®Ä¹²áÄø¤«¤é²¿ÅÙ¤â¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥á¥Ë¥å¡¼¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¡¢ÆùÂÎ²þÂ¤¤Ç¤â»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤È¤¤â¿©»ö¤äÎý½¬¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ëí´í°¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³ÊÆ®µ»³¦¤Ë¤ÏÅÁÅý¤äÎò»Ë¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤¹¤®¤ë¼Ô¤â¤¤¤ë¤¬¡¢È¬´¬¤ÏÎý½¬¤ä¿©À¸³è¤Ë¤âÃÇ¼ÎÎ¥¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¤Ïµ¢¹ñ¤·¡¢¶Ë¿¿²ñ´Û¤ËÉüµ¢¡£ÃÓÂÞ¤ÎÁíËÜÉô¤Ê¤ÉÅÔÆâ¤Ç¸å¿Ê¤Î»ØÆ³¤Ë¤¢¤¿¤ë
¢£¡Ö·Ú¤¯Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÅÝ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©¡×
¤½¤Î·ë²Ì¡¢È¬´¬¤Ï¶ÚÆù¿®¶Ä¤ò¼Î¤Æ¡Ö¹ü¡×¤Ë¹Ô¤Ãå¤¯¡£¤½¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤Ë¤Ï¥±¥¬¤Î¹ªÌ¯¤È¤¤¤¦¤Ù¤¡¢¥±¥¬¤È¤ÎÂÐÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤à¤ÁÂÇ¤Á¤Ë¤è¤ë¼ó¤ÎÄË¤ß¤¬Ä¹¤¯Ãæ¡¢È¬´¬¤ÏÎ©Áµ¡ÊÎ©¤Ã¤¿»ÑÀª¤Ç¹Ô¤¦Áµ¤ÎÃÃÏ£Ë¡¡£¿´¿È¤òÃÃ¤¨¡¢½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¡Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤âÄË¤ß¤¬¼ÙËâ¤ò¤·¤Æ»ÅÊý¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢µ¤»ý¤Á°¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Î©Áµ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤òÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Î´ðÁÃ¤È¤Ê¤ë¹ü³Ê¤ËÃåÌÜ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£È¬´¬¤Ï¹ü³Ê¤ò¤è¤êÍý²ò¤·¤è¤¦¤È¡¢¤Þ¤º¿ÍÂÎÌÏ·¿¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¡Ö¹ü¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤ò³Ø¤ó¤À¡£
¹ü¤ÎÃÎ¼±¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤Õ¤È1995Ç¯¤ËÉ´¿ÍÁÈ¤ß¼ê¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö»×¤¤ÀÚ¤êÆÍ¤¤¤¿¤ê½³¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¡ÊÁê¼ê¤¬¡ËÅÝ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤ÏÅÝ¤ì¤Ê¤¤¡£µÕ¤Ë·Ú¤¯¥Ñ¡¼¥ó¤È½³¤Ã¤¿¤È¤¤ËÅÝ¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¡£·Ú¤¯Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÅÝ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©¤È¶Ã¤¯¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
µÞ½ê¤òÁÀ¤¦¤Ë¤»¤è¡¢¤Ê¤Ë¤²¤Ê¤¯Åö¤¿¤Ã¤¿°ì·â¤ÎÊý¤¬¸ú¤¯¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¸ª¤ËÎÏ¤ÎÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ñ¥ó¥Á¤À¡£¥¢¥´¤òÁÀ¤¦¤Ë¤»¤è¡¢¥¬¥Ä¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Ã¤ÈÅö¤Æ¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤«¡£¶õ¼ê³¦¤ËÁ°Îã¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢È¬´¬¤ÏÎ©Áµ¤ä´ðËÜ·Î¸Å¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤Ë¤Ï¹ü¤ÎÆ°¤«¤·Êý¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤È¤¤Ë¤ÏÀ¸ÅÌ¤Ë²¡¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¼õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Î©¤ÁÊý¤âËè²ó¸¡¾Ú¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤¿¡£
¤½¤³¤ÇÈ¬´¬¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Î·ëÏÀ¤òÆ³¤½Ð¤¹¡£
¡ÖÎÏ¤òÈ´¤¤¤ÆÂÇ¤Ä¤È¡¢¹ü¤È¹ü¤Î´Ö¤Ë¤¹¤´Ö¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤Î¤¹¤´Ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡¢¹ü¤È¹ü¤ÏÏ¢Æ°¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¤È¡¢ÏÓ¤À¤±¤ÎÎÏ¤ËÍê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤¤¤¦¤È¡¢¾åÈ¾¿È¤Î¸ª¹Ã¹ü¤Ë¤¹¤´Ö¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢¹üÈ×¤Ë¤âÏ¢Æ°¤·¤Æ¤¹¤´Ö¤¬¤Ç¤¡¢ÂÎÁ´ÂÎ¤ÎÎÏ¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¸ª¹Ã¹ü¤È¸Ô´ØÀá¤Ë¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥¸¥ç¥¤¥ó¥ÈÉô¤Ëµå´ØÀá¤¬¤¢¤ê¡¢¼õ¤±»®¤È¤Ê¤ë¸ª¹Ã¹ü¤È´²¹ü¡Ê¹üÈ×¤Îº¸±¦¤Ë¤¢¤ê¡¢¹üÈ×¤ÎÂ¦ÌÌ¤ò·ÁÀ®¤·²¼»è¤ò»Ù¤¨¤ë¹ü¡Ë¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¹½Â¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µå¾õ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï²ÄÆ°°è¤Î¹¤¤Æ°¤¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡Öµå´ØÀá¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¾åÏÓ¹ü¤äÂçÂÜ¹ü¤Î¹üÆ¬¤¬¤Ä¤Í¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×
¸¦µæ¤È¼ÂÁ©¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢È¬´¬¤Ï¹ü¤ò°Õ¼±¤·¤¿¹¶·â¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÁê¼ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á´Êý°Ì¤Ë¸þ¤±ÍÍÑ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÄÏ¤ó¤À¡£
¡Ö¤·¤«¤â¹½¤¨¤º¡¢Êâ¤¤Ê¤¬¤éµ÷Î¥¤â´Ø·¸¤Ê¤¯¹¶·â¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÍýÏÀ¤À¤È¡¢¤Ä¤Í¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤«¤é¤¤¤Ä¤Ç¤âÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
È¬´¬¤Î¹ü¤ò°Õ¼±¤·¤¿ÁÈ¼ê¤Ï¡¢¼£°Â¤ÎÌäÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏÍ¸ú¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤¤¤¨¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤â¹ü¤ò°Õ¼±¤·¤¿Æ°¤¤Ï¤Þ¤ÀÈ¯Å¸ÅÓ¾å¤Ç¡¢¿ô¥«·î¸å¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¡ÖÎý½¬ÊýË¡¤Ç¤â¿©À¸³è¤Ç¤â¡¢ËÍ¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¤¤¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢±óÎ¸¤Ê¤¯º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¾ï¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
2020Ç¯²Æ¡¢È¬´¬¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÆ»¾ì¤òÊÄ¤á¡¢ÆüËÜ¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¡£¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â¤Ã¤ÈÍýÁÛ¤È¤¹¤ë¶õ¼ê¤ò¹¤á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÌÔ°Ò¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿Í¤òÆ»¾ì¤Ë½¸¤á·Î¸Å¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬µö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð»ÅÊý¤¢¤ë¤Þ¤¤¡£
¤½¤Î¸å¡¢¶Ë¿¿²ñ´Û¤ËÉüµ¢¡£ÃÓÂÞ¤ÎÁíËÜÉô¤Ê¤ÉÅÔÆâ¤Ç¸å¿Ê¤Î»ØÆ³¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£Éüµ¢¤·¤¿Åö½é¡¢À¸ÅÌ¤È²ñÏÃ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂç»³ÇÜÃ£ÁíºÛ¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Æ»¾ìÀ¸¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡£
¤«¤Ä¤ÆÂç»³ÁíºÛ¤Î¼«ÅÁÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¶¯¤¤·à²è¡Ø¶õ¼ê¥Ð¥«°ìÂå¡Ù¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¡¢¥±¥ó¥«¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ë¤Ù¤¯¶Ë¿¿¶õ¼ê¤ò»Ï¤á¤¿¾¯Ç¯¤¿¤Á¤ÏÁ´¹ñ¤Ë¤´¤Þ¤ó¤È¤¤¤¿¡£È¬´¬¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¸½ºß¡¢¶Ë¿¿¤ËÆþÌç¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤Î»ÖË¾Æ°µ¡¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥®¥ã¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Í¥Ã¥È¤Ç¶õ¼ê¤ò¸¡º÷¤·¤¿¤é¡¢¤³¤ÎÆ»¾ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦Æ°µ¡¤¬ÂçÈ¾¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤ì¤â¡¢»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£È¬´¬¤Ï»Ô°æ¤Î¿Í¡¹¤¬¶Ë¿¿¤Ë¡ÖÀ¤³¦ºÇ¶¯¡×¤è¤ê¡ÖÀ¸³¶¶õ¼ê¡×¡ÊÀ¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤êÄ¹¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¶õ¼ê¡Ë¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤À¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤¬¥é¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¡ÊÅôÂæ¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢À¸³¶¶õ¼ê¤Î¿åÀè°ÆÆâ¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤«¡×¡£20Ç¯¤Ö¤ê¤ËÊì¹ñ¤Ë¹ø¤òÍî¤Á¤Ä¤±¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ï¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¯¡£
¡Ö¶õ¼ê¤Î·Î¸Å¤ò»Ï¤á¤¿¤é¡¢»Ï¤á¤ëÁ°¤è¤ê¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¤·¡¢·ò¹¯¤Ë¤â¤Ê¤ì¤ë¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï½µ2¡Á3²ó¤Î·Î¸Å¤ò¿ä¾©¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢½µ1²ó¤Ç¤â¿ô¥õ·îÂ³¤±¤¿¤é´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¸ú²Ì¤Ï¸½¤ì¤Þ¤¹¡×
¤â¤Á¤í¤ó¶¥µ»¼Ô¤È¤·¤Æ¶Ë¿¿¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤Ë¤ÏÊñ¤ß±£¤µ¤º¡¢¹ü¤ò¼´¤Ë¤·¤¿Á´¤¯¼¡¸µ¤Î°ã¤¦¼ÂÀï¶õ¼ê¤ò¶µ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ç¤Ë´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢È¬´¬¤Ï¡Ö¶õ¼ê²È¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¤Ï¤Þ¤ÀÈ¯Å¸ÅÓ¾å¤Î¿È¡×¤È¸À¤¦¡£
¡ÖÀ¸³¶¶õ¼ê¡×¤òÌÏº÷¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢°ì¶õ¼ê²È¤È¤·¤Æ¤Ï¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡ÖºÇ¶¯¡×¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¡£½ª¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢È¬´¬¤Ï¼«¤é¿Ê¤àÆ»¤ò¶Ë¤á¤è¤¦¤È°ìÊâ¤º¤ÄÁ°¤Ë¿Ê¤à¡£
¡Ê´°¡Ë
¡ØÈ¬´¬·ú»Ö¼«ÅÁ¡¡¿¿¡¢Ì¤¤À¶Ë¤Þ¤é¤º¡Ù¡¡È¬´¬·ú»Ö¡¿ÁÐÍÕ¼Ò
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÉÛ»Ü¹Ý¼£¡¡»£±Æ¡¿Ä¹Èø íì