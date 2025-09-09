福岡管区気象台防災コメント（9日午前4時4分発表）

＜防災事項＞「落雷と突風に関する福岡県気象情報」（下記）を発表中です。対馬海峡の前線に向かって、暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっています。前線は、9日にかけて対馬海峡へ停滞し、10日は九州北部を南下する見込みです。このため、10日にかけて、大気の状態が非常に不安定な状態が続く見込みです。雨の降り方によっては大雨注意報や洪水注意報を発表する可能性があります。





＜早期注意情報（警報級の可能性）＞大雨「中」9日昼過ぎから10日未明にかけて（福岡地方）10日明け方から夕方にかけて（県内全域）＜降水量の予想（多い所）＞（9日6時から10日6時まで）1時間降水量40ミリ（県内全域）24時間降水量100ミリ（福岡地方、北九州地方）80ミリ（筑豊地方、筑後地方）▽（10日6時から11日6時まで）1時間降水量50ミリ（県内全域）24時間降水量 100ミリ（県内全域）

◇ ◇

落雷と突風に関する福岡県気象情報第4号（9日午前4時53分福岡管区気象台発表）

福岡県では、10日夜のはじめ頃にかけて落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。

［気象概況］九州北部地方では、日本海から対馬海峡にのびる前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっています。前線は10日にかけて九州北部地方へ南下し、大気の非常に不安定な状態が続く見込みです。このため福岡県では、10日夜のはじめ頃にかけて局地的に積乱雲が発達し、落雷や竜巻などの激しい突風が発生するおそれがあります。

［防災事項］落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。