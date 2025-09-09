ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が8日（日本時間9日）、本拠でのロッキーズ戦の試合前会見に臨み、故障者に言及した。

この日のロッキーズ戦は5日（同6日）のオリオールズ戦を背中の張りで登板回避したグラスノーが先発マウンドに上がる。ロバーツ監督は「彼が“体調がいい”と伝えてくれたので、それを信じて進め、状況を再評価するが、タイラーが普通に登板できることを望んでいる。戻ってくることは大きなプラスだ」と長期離脱にならなかったことに安堵した。

また、この日の先発マスクはロートベットながら、3日（同4日）のパイレーツ戦でファウルが右手に当たって以降、欠場が続く正捕手スミスに関しても「ウィル（スミス）は今夜の試合には起用可能だ。明日にはラインアップに入ってほしいと思っている」と間もなく先発復帰が可能だろうと語った。

今後の起用法には「（シリーズの）3戦のうち2戦出場させることを考えている。2戦出場なら追加の休養日を設ける。木曜日にはオフデーがあるので、連戦を回避できるはずだ。これでようやくこの件を片付けられると考えている」と休養日を設けながら、出場させたいと方針を口にした。

5日（同6日）のオリオールズ戦で右膝付近に自打球を当て、その後に負傷者リスト（IL）入りした若手捕手・ラッシングについても「ダルトン（ラッシング）は今日は動きがずいぶん良くなっている。彼の出場時間が10日間の制限を迎える頃には、今後どうなるかが見えてくるだろう」と見通しを語った。

さらに、右足首を痛め、IL入りしているエドマンも「水曜日に戻ってくる」と10日（同11日）に復帰することを明言。この日、マンシーの復帰も発表され、シーズン最終盤、ポストシーズンを前に戦力が整いつつある。