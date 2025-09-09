今田美桜がヒロインのNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜金曜）第117話が9日に放送された。

情報番組「あさイチ」MC陣も朝ドラ受けした。

※以下ネタばれを含みます。

あらすじは、映画「千夜一夜物語」は大ヒットとなる。手嶌（眞栄田郷敦）はヒットのお礼にと嵩（北村匠海）にある提案をする。それは嵩が脚本を書き、監督をするというものだった。

そんな中、訪ねてきた編集者から次回作を書いてほしいと依頼される。なんでも大歓迎という彼女の言葉に、のぶ（今田美桜）は「アンパンマン」を差し出し、最後まで読むだけでも読んでほしいと迫る。嵩、のぶの強い気持ちに、「アンパンマン」が雑誌に掲載される。周囲の評価はいまひとつだが、のぶは救われる人がきっといると信じる。そして、のぶは子どもたち達の集会に出る。

博多大吉は「さあ、何を始めるんでしょうか。フォーメーション的にはフルーツバスケット」と笑わせた。鈴木奈穂子アナウンサーは「しました。楽しかった」、華丸は「もう忘れました」と振り返った。そして「ここからどうやって、本当のこのあんぱん（アンパンマン）になるのか」と注目。鈴木アナは「あんな小説っぽい感じだったんだ」と語った。

華丸は「蘭子（河合優実）は…」と切り出すと、大吉と鈴木アナは「また来ました、今日の蘭子」と応じた。華丸が「ブルーのラインと、ヘアピンの色が一緒でした」とコーディネートに着目。大吉は「段々、気持ち悪く見えてきたよ。蘭子、見すぎだよ」とあきれていた。

「あんぱん」は朝ドラ112作目で、「アンパンマン」の生みの親、漫画家やなせたかし（本名・柳瀬嵩）さんと小松暢さん夫妻の半生がモデルの物語で、戦前、戦中、戦後の時代を生き抜き、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」を生み出すまでの愛と勇気の物語を描く。