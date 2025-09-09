東京市場　ピボット分析（資源国通貨）

オージードル
終値0.6592　高値0.6599　安値0.6544

0.6668　ハイブレイク
0.6633　抵抗2
0.6613　抵抗1
0.6578　ピボット
0.6558　支持1
0.6523　支持2
0.6503　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5940　高値0.5946　安値0.5877

0.6034　ハイブレイク
0.5990　抵抗2
0.5965　抵抗1
0.5921　ピボット
0.5896　支持1
0.5852　支持2
0.5827　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3803　高値1.3845　安値1.3788

1.3893　ハイブレイク
1.3869　抵抗2
1.3836　抵抗1
1.3812　ピボット
1.3779　支持1
1.3755　支持2
1.3722　ローブレイク