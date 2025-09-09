東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
オージードル
終値0.6592 高値0.6599 安値0.6544
0.6668 ハイブレイク
0.6633 抵抗2
0.6613 抵抗1
0.6578 ピボット
0.6558 支持1
0.6523 支持2
0.6503 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5940 高値0.5946 安値0.5877
0.6034 ハイブレイク
0.5990 抵抗2
0.5965 抵抗1
0.5921 ピボット
0.5896 支持1
0.5852 支持2
0.5827 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3803 高値1.3845 安値1.3788
1.3893 ハイブレイク
1.3869 抵抗2
1.3836 抵抗1
1.3812 ピボット
1.3779 支持1
1.3755 支持2
1.3722 ローブレイク
オージードル
終値0.6592 高値0.6599 安値0.6544
0.6668 ハイブレイク
0.6633 抵抗2
0.6613 抵抗1
0.6578 ピボット
0.6558 支持1
0.6523 支持2
0.6503 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5940 高値0.5946 安値0.5877
0.6034 ハイブレイク
0.5990 抵抗2
0.5965 抵抗1
0.5921 ピボット
0.5896 支持1
0.5852 支持2
0.5827 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3803 高値1.3845 安値1.3788
1.3893 ハイブレイク
1.3869 抵抗2
1.3836 抵抗1
1.3812 ピボット
1.3779 支持1
1.3755 支持2
1.3722 ローブレイク