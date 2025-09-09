吉行和子さん（2012年撮影） （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　俳優・エッセイストの吉行和子さんが2日、肺炎のため亡くなった。90歳だった。所属事務所テアトル・ド・ポッシュが8日、公式サイトに訃報を掲載した。

【写真】2022年…NHK夜ドラ『つまらない住宅地のすべての家』に出演した吉行和子さん

　「弊社所属の吉行和子が9月2日未明　肺炎のため　永眠いたしました　享年90　故人の遺志により　葬儀は近親者のみで執り行いました」と伝え、「ここに謹んでお知らせ申し上げますとともに　吉行和子が生前受け賜りましたご厚誼に深く御礼申し上げます」とつづった。

　吉行さんは1935年8月9日生まれ、東京都出身。高校在学中に劇団民藝付属水品研究所へ入所し、57年に舞台『アンネの日記』でデビュー。69年に民藝を退団。その後、ドラマ・映画・舞台で多彩な役柄を演じ、著書も多数生んだ。

　映画は『愛の亡霊』『おくりびと』、『家族はつらいよ』シリーズなど。ドラマでは、『3年B組金八先生』『ふぞろいの林檎たち』『ナースのお仕事』をはじめ、NHK連続テレビ小説『あぐり』『つばさ』『ごちそうさん』、大河ドラマ『樅ノ木は残った』『国盗り物語』『風と雲と虹と』などに出演。

　最近では、テレビ東京でことし3月放送の開局60周年特別企画ドラマスペシャル『晴れたらいいね』にキャスティングされていた。

　父は吉行エイスケさん、母は吉行あぐりさん、兄は吉行淳之介さん、妹は吉行理恵さん。母をモデルに朝ドラ『あぐり』が描かれた。