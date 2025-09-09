「ネガティブに捉えるのは簡単」チームの在り方示すU-22日本代表SB小杉啓太…今夜、大一番クウェート戦のポイントは
泣いても笑ってもあと1試合だ。
AFC U23アジアカップ予選の最終節が日本時間9日午後9時半から行われる。クウェートに勝利もしくは引き分ければ、首位で本大会行きが確定。しかし、敗れれば2位となる。各組2位の上位4チームに与えられる出場権獲得は勝点や得失点差を考えれば、厳しい状況に追い込まれる。そうした状況下で大岩剛監督が率いるロス五輪世代で構成されるU-22日本代表は8日、ヤンゴン市内で試合前日練習を実施した。
午後3時前からスタートしたトレーニングは冒頭15分の公開となり、1時間強で終了。ギリギリのところで勝点3を得たミャンマー戦(○2-1)から気持ちを切り替え、前向きなマインドで選手たちはメニューを消化した。
チームの雰囲気は悪くない。証言するのは第2戦でキャプテンを務めた小杉啓太(ユールゴーデン)だ。国際経験豊富な左SBは選手たちの様子をこう話す。
「(ミャンマー戦の結果は)厳しく受け止めないといけない現実。とはいえ、厳しく受け止め過ぎて、全員がネガティブな方向に行ってしまうのは良くない。クウェート戦も中2日。次の試合が迫っているので、バランスを見ながらですけど、しっかり反省するところは反省して、良かった部分は次に生かす。メリハリをつけて行動ができていると感じている」
ミャンマー戦は5バックの相手に大苦戦。ボールを支配しながらもゴールをこじ開けられず、前半はスコアレスで折り返した。後半もセットプレーとPKからネットを揺らしたものの、攻撃面で物足りなさが残る。特にコンビネーションで崩すシーンが少なく、クロスに対しても中の選手がうまく合わせられなかった。精度の問題は小杉も感じた課題のひとつだ。
「決定機は複数回作れたけど、数的優位の局面を作れたわけではない。相手が引いてくるなかで、くさびのパスがワンタッチで入らなかったり、中でのコンビネーションが少なかった。サイドからの攻撃もクロスが最後の局面で合わなかったのでゴールが入らない場面が多くなったと感じる」(小杉)
そうした修正ポイントはチームの伸びしろであり、成長する余白が残されている証でもある。だからこそ、小杉は下を向いていない。
「ポジティブに捉えないといけない。ネガティブに捉えるのは簡単。ポジティブに捉えるのであれば、しっかりと修正をして次に向けていけばより隙のないチームになっていくと思う」(小杉)
チーム内でも前向きな姿勢で話し合いが行われ、ミャンマー同様に守備的な布陣で戦う可能性が高いクウェートに対しての戦い方も整理された。
アジアの厳しさを味わえているのはプラスの材料。一歩ずつ前進を続ける大岩ジャパンを勝利に導くべく、小杉は攻守で最高のパフォーマンスを見せられるか。チームメイトにマインドを示すためにも、ロス五輪世代の出世頭はプレーで魅せるつもりだ。
(取材・文 松尾祐希)
AFC U23アジアカップ予選の最終節が日本時間9日午後9時半から行われる。クウェートに勝利もしくは引き分ければ、首位で本大会行きが確定。しかし、敗れれば2位となる。各組2位の上位4チームに与えられる出場権獲得は勝点や得失点差を考えれば、厳しい状況に追い込まれる。そうした状況下で大岩剛監督が率いるロス五輪世代で構成されるU-22日本代表は8日、ヤンゴン市内で試合前日練習を実施した。
チームの雰囲気は悪くない。証言するのは第2戦でキャプテンを務めた小杉啓太(ユールゴーデン)だ。国際経験豊富な左SBは選手たちの様子をこう話す。
「(ミャンマー戦の結果は)厳しく受け止めないといけない現実。とはいえ、厳しく受け止め過ぎて、全員がネガティブな方向に行ってしまうのは良くない。クウェート戦も中2日。次の試合が迫っているので、バランスを見ながらですけど、しっかり反省するところは反省して、良かった部分は次に生かす。メリハリをつけて行動ができていると感じている」
ミャンマー戦は5バックの相手に大苦戦。ボールを支配しながらもゴールをこじ開けられず、前半はスコアレスで折り返した。後半もセットプレーとPKからネットを揺らしたものの、攻撃面で物足りなさが残る。特にコンビネーションで崩すシーンが少なく、クロスに対しても中の選手がうまく合わせられなかった。精度の問題は小杉も感じた課題のひとつだ。
「決定機は複数回作れたけど、数的優位の局面を作れたわけではない。相手が引いてくるなかで、くさびのパスがワンタッチで入らなかったり、中でのコンビネーションが少なかった。サイドからの攻撃もクロスが最後の局面で合わなかったのでゴールが入らない場面が多くなったと感じる」(小杉)
そうした修正ポイントはチームの伸びしろであり、成長する余白が残されている証でもある。だからこそ、小杉は下を向いていない。
「ポジティブに捉えないといけない。ネガティブに捉えるのは簡単。ポジティブに捉えるのであれば、しっかりと修正をして次に向けていけばより隙のないチームになっていくと思う」(小杉)
チーム内でも前向きな姿勢で話し合いが行われ、ミャンマー同様に守備的な布陣で戦う可能性が高いクウェートに対しての戦い方も整理された。
アジアの厳しさを味わえているのはプラスの材料。一歩ずつ前進を続ける大岩ジャパンを勝利に導くべく、小杉は攻守で最高のパフォーマンスを見せられるか。チームメイトにマインドを示すためにも、ロス五輪世代の出世頭はプレーで魅せるつもりだ。
(取材・文 松尾祐希)