８日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６２．２６ドル（＋０．３９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３６７７．４ドル（＋２４．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４１４２．６セント（＋３５．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５０５．５０セント（＋４．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４０３．００セント（＋４．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０１３．５０セント（＋７．００セント）
・ＣＲＢ指数
２９９．４０（＋１．６３）
出所：MINKABU PRESS
