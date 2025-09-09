・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６２．２６ドル（＋０．３９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３６７７．４ドル（＋２４．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４１４２．６セント（＋３５．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５０５．５０セント（＋４．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４０３．００セント（＋４．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０１３．５０セント（＋７．００セント）
・ＣＲＢ指数
　２９９．４０（＋１．６３）

出所：MINKABU PRESS