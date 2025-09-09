８日の米株式市場の概況、ＮＹダウ１１４ドル高 ナスダックは最高値更新 ８日の米株式市場の概況、ＮＹダウ１１４ドル高 ナスダックは最高値更新

８日の米株式市場では、ＮＹダウが前週末比１１４．０９ドル高の４万５５１４．９５ドルと反発した。週内には物価関連の経済指標の発表が相次ぐ予定だが、根強い利下げ観測が全体相場の下支え要因となった。ナスダック総合株価指数は最高値を更新した。



ウォルマート＜WMT＞やユナイテッドヘルス・グループ＜UNH＞が買われ、ＩＢＭ＜IBM＞が堅調。オラクル＜ORCL＞やライブ・ネイション・エンターテインメント＜LYV＞、ベンチャーグローバル＜VG＞が値を上げ、プラネット・ラボ＜PL＞が高い。一方、ベライゾンコミュニケーションズ＜VZ＞が値を下げ、スリーエム＜MMM＞が冴えない展開。ＣＶＳヘルス＜CVS＞やチポトレ・メキシカン・グリル＜CMG＞、レディット＜RDDT＞が下値を探った。



ナスダック総合株価指数は９８．３１ポイント高の２万１７９８．６９と反発した。エヌビディア＜NVDA＞やアマゾン・ドット・コム＜AMZN＞、マイクロソフト＜MSFT＞がしっかり。リフト＜LYFT＞やニュータニックス＜NTNX＞が株価水準を切り上げ、アップロビン＜APP＞やエコスター＜SATS＞、ロビンフッド・マーケッツ＜HOOD＞が急伸。ラポート・セラピューティクス＜RAPP＞やフォワード・インダストリーズ＜FORD＞が値を飛ばし、ダイアンサス・セラピューティクス＜DNTH＞とエイトコ・ホールディングス＜OCTO＞が大幅高となった。一方、テスラ＜TSLA＞やアップル＜AAPL＞が値を下げ、テキサス・インスツルメンツ＜TXN＞やペプシコ＜PEP＞、マイクロストラテジー＜MSTR＞が軟調だった。



出所：MINKABU PRESS