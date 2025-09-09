◇国際親善試合 日本 ― 米国（2025年9月9日 米オハイオ州コロンバス）

サッカーの日本代表は9日（日本時間10日）、オハイオ州コロンバスで米国代表と親善試合を行う。8日（同9日）は試合会場で最終調整。6日（同7日）のメキシコ戦で出番のなかったMF藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）は、森保監督が大幅なメンバー入れ替えを明言した一戦で存在感をアピールする。

「やっぱり攻撃参加の回数は増やしていきたい。守備でもカウンターの芽を摘むところは、うまく自分のところでできたら」

今夏にベルギー1部シントトロイデンからドイツ1部ザンクトパウリに移籍し、ステップアップを果たした。「まだドイツで2試合しかやっていないので、何か成長してるわけではない」と言うものの、開幕2試合で先発フル出場。存在感は着実に高まっている。

昨夏のパリ五輪後から継続的に招集され、「自分たちの世代も少しずつ多くなってきた。パリ五輪や（U―23）アジア杯でやってたようなノリができてきたかな」と森保ジャパンに馴染んできた実感もある。今回はボランチのMF守田英正、MF田中碧がケガで不在。「まだ安定したポジションでは全くない。自分のプレーを思う存分に見せられたら」という思いを米国戦のピッチにぶつける。