º£±Ê¾ºÂÀ¡¢½é²ó¤Ï£²»à¤«¤éÀèÀ©¥½¥íÈïÃÆ¤ò´Þ¤à£´Ï¢ÂÇ¤Ç£³¼ºÅÀ¤ÈÍðÄ´¡¡¥À¥á²¡¤·£²¥é¥ó¤Ï¥Õ¥¡¥¦¥ëÈ½Äê¤ËÊ¤¤ê¡ÈÌ¿½¦¤¤¡É¤â
¢¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¡¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡½¥«¥Ö¥¹¡Ê£¸Æü¡¢ÊÆ¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡á¥È¥¥¥ë¥¤¥¹¥È¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡¡¥«¥Ö¥¹¤Îº£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¤¬£¸Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¹Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¡¦¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤ËÃæ£µÆü¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢½é²óÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ç·×£³¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿¡££²»à¤«¤é£³ÈÖ¥¢¥ë¥Ó¡¼¥º¤ËÃæ·ø¤ØÀèÀ©¥½¥í¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¶â²ÏÀ®¡Ê¥¥à¡¦¥Ï¥½¥ó¡Ë¤ËÃæÁ°ÂÇ¡¢¥Ü¡¼¥ë¥É¥¦¥£¥ó¤Ë±¦Ãæ´Ö¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¡¢¥¢¥¯¡¼¥Ë¥ã¤Îº¸Á°Å¬»þÂÇ¤Ç¤µ¤é¤Ë£²ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡££°¡½£³¤Î£²»à°ìÎÝ¤Ç·Þ¤¨¤¿¥Ï¥ê¥¹¤Ë¤Ï±¦Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÈô¤Ó¹þ¤àÂçÈôµå¤òµö¤·¡¢°ì»þ¤Ï£²¥é¥ó¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¿³È½ÃÄ¤¬¶¨µÄ¤ÎËö¤Ë¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ËÈ½Äê¤¬Ê¤¤Ã¤Æ¡ÈÌ¿½¦¤¤¡É¤·¡¢Æó¥´¥í¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£º£±Ê¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ºòµ¨¤«¤é£²Ç¯Ï¢Â³¤Î£²¥±¥¿¾¡Íø¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡º£µ¨¤Ï»î¹çÁ°»þÅÀ¤Ç¡¢£²£±»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢£¹¾¡£¶ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£³¡¦£±£µ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡££¸·î£µÆü¡ÊÆ±£¶Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥ì¥Ã¥ºÀï¤«¤é£¶»î¹çÏ¢Â³¤Ç£¶¥¤¥Ë¥ó¥°°Ê¾å£³¼«ÀÕÅÀ°Ê²¼¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¥¹¥¿¡¼¥È¡Ê£Ñ£Ó¡Ë¤ÈÈ´·²¤Î°ÂÄê´¶¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°²ó£²Æü¡ÊÆ±£³Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Î¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢£¶²ó£·£¸µå¤òÅê¤²¤Æ£µ°ÂÂÇ£³¼ºÅÀ¤Ç£¹¾¡ÌÜ¤Ç¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï£³¡¦£±£µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£