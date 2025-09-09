土屋アンナの母がステージ4のすい臓がんと闘う姿に密着。余命1年半と宣告されてから1年後、娘や孫たちと念願の奄美大島旅行を果たした。

【映像】1年間で13キロ減も…娘や孫たちと旅行を楽しむ土屋アンナの母

9月5日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#1が放送スタート。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストは高橋真麻。

密着したのは土屋アンナ（41）の母・眞弓さん（67）。マネージャーとしてアンナに寄り添い続けていたが、昨年6月、すい臓がんで1年半の余命宣告を受けた。

度重なる注射による内出血で腕が腫れ上がり、抗がん剤の副作用で髪の毛が抜け、体重は13キロ減。苦しい闘病を続ける眞弓さんにとって「力をくれる存在」というのがアンナの4人の子どもたちだ。

眞弓さんには今、2つの目標があるそう。「一番下の子の七五三のお祝いが今年。着物を着せる約束をしています」。もう一つの目標は、家族みんなで海に行くこと。

今年の8月、眞弓さんとアンナ家族は念願の海を求めて奄美大島旅行へ。眞弓さんは「目標があると頑張れる」「目標をなくしたら弱っちゃうのかな」と気丈に語り、「まだ死なないと思う」とバイタリティあふれる眼差しをカメラに向けた。