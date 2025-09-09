広島・床田寛樹投手（３０）が８日、マツダスタジアムで行われた投手指名練習に参加し、先発する９日・巨人戦（東京ド）に向けて最終調整。コンディションの問題で登板日が中４日から中６日に変更となっていた左腕だが、万全を強調した。

キャッチボールで力強く腕を振る姿からは状態の悪さは感じられなかった。胸の内を占めるのは申し訳なさと強い責任感。２日遅れになった登板を前に「僕のせいでローテーションぐちゃぐちゃになったし、いろんな人に迷惑かけちゃったんで、頑張りたいなとは思います」と気合を入れた。

前回登板の２日・ＤｅＮＡ戦では今季自己ワーストの２回７失点で敗れた。球数も５４球だったこともあり、首脳陣は左腕を中４日で７日・阪神戦に先発させることを決めていた。登板に備えて５日にチーム本隊とともに甲子園入りしていた床田だが、コンディションの問題で登板回避が決まり、中６日で９日・巨人戦に向かうことになった。

「僕がコンディション不良って言ったわけじゃない。普通に（中４日で）投げるつもりだった」と強調した左腕。当初の登板予定が変更になったもどかしさをマウンドで晴らす覚悟だ。チームをＣＳ争いに踏みとどまらせる投球で、３年連続２桁勝利を決める。