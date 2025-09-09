BLACKPINK・ROSE（ロゼ）が、米国4大大衆音楽授賞式の1つ「2025 MTV ビデオミュージックアワード（VMA）」で「ソング・オブ・ザ・イヤー（今年の歌）」部門を受賞した。7日午後8時（現地時間）、米ニューヨークUBSアリーナで開かれた同表彰式で、昨年10月に発売した「APT．」が「今年の歌」に選ばれた。韓国メディアが報じた。

K−POPアーティストがMTV VMAの「今年の歌」を受賞したのは初めて。金のドレスで舞台に上がったROSEは「信じられない。一番最初に、どこかで見ていると思うけれど、私を信じて助けてくれたブルーノ・マーズに本当に感謝している」と話した。

続けて「これまでの努力が報われる瞬間なので、喜んでこの賞を受ける。この賞を、16歳で夢見ていた私自身にささげたいです。BLACKPINKのメンバーたち、ファンのみなさん、私は賞をもらいました。いつも感謝していますし、愛しています」と話した。

またROSEは、同賞だけでなく、8部門でノミネートされ、K−POP歌手歴代最多記録も更新した。「今年のビデオ」「ベストコラボレーション」「ベストポップ」「ベストディレクション」「ベストアートディレクション」「ベストビジュアルエフェクト」部門、正規ソロアルバム1集タイトル曲「Toxic Till The End」で「ベストK−POP」の8部門。