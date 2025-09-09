¤ª¤Ð¤¿¤Î¤ª·»¤µ¤ó¡¢2ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Â©»Ò¤È¡ÈÃË2¿ÍÎ¹¡É¡ª¿Æ»ÒSHOT¤Ë¡Ö¥Ñ¥Ñ¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×
9·î7Æü¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¤ª¤Ð¤¿¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤¬¥¢¥á¡¼¥Ð¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£2ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Â©»Ò¤È2¿Í¤¤ê¤Ç¿·´´Àþ¤Ë¾è¤ê¡¢ÃÏ¸µ¡¦¿·³ã¤òË¬¤ì¤¿¡È²ÆµÙ¤ß¤ÎÂçËÁ¸±¡É¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂ©»Ò2ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦²ÈÂ²3SHOT¤Ê¤É¤â¸ø³«
¤³¤ÎÆü¡¢¤ª¤Ð¤¿¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÍ¤ÈÂ©»Ò¤Î²ÆµÙ¤ß¡£2¿Í¤¤ê¤ÎÂçËÁ¸±¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÀèÆü¡¢¿·´´Àþ¤Ë¾è¤Ã¤ÆÂ©»Ò¤ÈÆó¿Í¤¤ê¤ÇÃÏ¸µ¿·³ã¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¤Á¤ç¤¦¤ÉÂ©»Ò¤Î2ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÄ«¡¢Â©»Ò¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¿·³ã¤Ø¡ª¡×¤È¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢²Æº×¤ê¤ÎÏªÅ¹¤¬ÊÂ¤ÖÄÌ¤ê¤òÊâ¤¯¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢³¬ÃÊ¤Ë¹ø³Ý¤±¤Æ¤ªÂ·¤¤¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ë»Ñ¡¢Â©»Ò¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¾þ¤êÉÕ¤±¤ÎÁ°¤Ç¡¢É÷Á¥¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë²ÈÂ²¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¸ø³«¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤È¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¤Ã¤Æ¤âÂçÊÑ¤ÊÎ¹¤Ç¤·¤¿ ¾Ð¡×¤È¤âÄÖ¤ê¡¢¤½¤ÎÁ´ËÆ¤Ï¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹ðÃÎ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÂ©»Ò¤Î¿´¤ÎÀ®Ä¹¤¬¸«¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÉã¤È¤·¤Æ¤Î´î¤Ó¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¥Ñ¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö2ºÐ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡ÖÃËÆó¿ÍÎ¹¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤¤¤Ä¤âÃçÎÉ¤·²ÈÂ²¤ÇÆ´¤ì¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¸«¤Æ¤ë¤À¤±¤ÇÌþ¤µ¤ì¤ë¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥¤¥±¥á¥ó¤À¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ª¤Ð¤¿¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤ÈºÊ¤Î»³ºêÍ¼µ®¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡¢2018Ç¯3·î30Æü¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¡£2023Ç¯8·î27Æü¤Ë¤ÏÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¢¨»³ºê¤Î¡Öºê¡×¤ÏÎ©¤Äºê