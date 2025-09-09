「みんな顔面偏差値が高い！」美人モデル、娘＆イケメン息子の顔出しで誕生日を祝福「綺麗すぎます」
モデルの辻元舞さんは9月7日、自身のInstagramを更新。娘の誕生日を報告し、イケメンな息子たちの顔出しショットを公開しました。
【写真＆動画】“顔面偏差値が高い”辻元舞と子どもたち
コメントでは「お嬢さん一歳のお誕生日おめでとうございます ホント素敵なご家族」「早すぎませんかーー！」「ドロドロに愛してる」「優しいお兄ちゃん達」「みんな顔面偏差値が高い！」「綺麗すぎます」「幸せな家族だなぁ」「お口が可愛い」と、祝福の声などが寄せられました。
(文:多町野 望)
「おめでとうございます」辻元さんは「誕生日と旅行の出国が重なり、帰って来てからは撮影にI'm in受注期間、怒涛の日々を過ごしすっかり遅くなってしまった娘の誕生日投稿」とつづり、2枚の写真と2本の動画を投稿。1枚目の写真は、自宅で娘の誕生日を祝った時の家族ショットで、イケメンな長男と次男も顔出しをしています。また1本目の動画は、ホテルと思われる部屋に誕生日の飾り付けをした様子で、窓の外にはきれいな景色が広がっています。
YouTubeも更新5日には、自身のYouTubeチャンネルで『【1歳】バタバタの1日だけど家族で娘の1歳をお祝いするぞ！』と題した動画を公開していた辻元さん。自宅で娘の誕生日を祝う様子を見ることができます。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
