¾åÅÄÎµÌé¡¢ÉñÂæ¤Ç¡È·»µ®¡É¤â±é¤¸¤¿ÎäÀÅ¡¦ÃÎÅª¤ÊÆÇÀå¼¹»öÌò¤Ë!¡ÖÆ¨¤²¾ì¤¬¤Ê¤¤¡×¸½¾ì¤ÇÃÃ¤¨¤ë±éµ»ÎÏ
¡¡¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×500ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿Âç¥Ò¥Ã¥È¾®Àâ¡ØÆæ²ò¤¤Ï¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Î¤¢¤È¤Ç¡Ù¡£¥É¥é¥Þ²½¤ä¥¢¥Ë¥á²½¤â¤µ¤ì¡¢¹ñÌ±Åª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼ºîÉÊ¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÉñÂæ²½!ÆÇÀå¼¹»ö¡¦±Æ»³Ìò¤ò±é¤¸¤ë¾åÅÄÎµÌé¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È·»µ®¡É¤â±é¤¸¤¿¡ÖÎäÀÅ¤ÇÃÎÅª¤Ê¡×ÆÇÀå¼¹»öÌò¤Î¾åÅÄÎµÌé
¡È·»µ®¡ÉÝ¯°ææÆ¤ÈÆ±¤¸Ìò¤Ë´¿´î
¡Ö¡È¥É¥é¥ÞÈÇ¤Ç¡ÊÝ¯°æ¡ËæÆ¤¯¤ó¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤¿Ìò¡É¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤ÎÂç¹¥¤¤Ê»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ëæÆ¤¯¤ó¤ÈÆ±¤¸Ìò¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¶Ã¤¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤È¡¢Æüº¢¤«¤é¡È·»µ®¡É¤ÈÊé¤¦Ý¯°æ¤ÈÆ±¤¸Ìò¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¡£ÆÇ¤òÅÇ¤¤Ê¤¬¤é¤âÁ¯¤ä¤«¤ËÆæ¤ò²ò¤¯¤È¤¤¤¦¡¢Êª¸ì¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò¤É¤³¤í¤À¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤ÈËÍ¼«¿È¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë½À¤é¤«¤¤´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÆÇÀå¤Ï°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯¸À¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¦¤È¤³¤í¤Ï¶¦ÄÌÅÀ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡µÕ¤Ë¡¢ÎäÀÅ¤µ¤äÃÎÅª¤µ¤ÏÉáÃÊ¤ÎËÍ¤È¤Ï¿¿µÕ¡£¼¹»ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î½êºî¤ä»ÑÀª¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¤µ¤Ï·Î¸Å¤òÄÌ¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÃÎÅª¤µ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤ÎS²Ã¸º¤¬±Æ»³¤ÎÎÉ¤µ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òÉ½¸½¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê±Æ»³¤È¤ª¾îÍÍ·º»ö¡¦Îï»Ò¤ÎÀäÌ¯¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤âËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£
¡ÖÎï»ÒÌò¤Î¶Ì°æ¡Ê»í¿¥¡Ë¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢º£²ó½é¶¦±é¤ÎÊý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£ÉñÂæ¤Ï·Î¸Å´ü´Ö¤¬Ä¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£·Î¸Å¤òÄÌ¤·¤Æ¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¤·¡¢Çº¤ß¤Ê¤¬¤éºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Ìµ»ö¤Ë´°Áö¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÃ£À®´¶¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¤Î¤¬ÉñÂæ¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×
¡¡¤½¤¦ÉñÂæ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÉñÂæ¤ÏËÜÅö¤ËÆ¨¤²¾ì¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤âÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖÉñÂæ¾å¤Ë¤¤¤ë¸Â¤ê¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤â¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ëè²ó¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢´ðÁÃÅª¤Ê±éµ»ÎÏ¤¬¾å¤¬¤ë¾ì½ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤ÎÉñÂæ¤Ç¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖËÍ¡¢Ìò¤À¤È´ðËÜÅª¤Ë»à¤Ì¤«¡¢»à¤Ë¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¡¢¿Í¤ò»¦¤¹¤«¤Î3Âò¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë»à¤Ì¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÎ¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤«¤È»×¤¤¤¤ä»à¤Ë¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌýÃÇ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£²ó¤¬½é¤á¤Æ»à¤ÈÌµ±ï¤ÎÌò¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹!¡×
¡ÖËÜµ¤¤Ç»à¤Ì¤«¤È¡×³¤³°¤Ç·Ð¸³¤·¤¿ÄÁ»ö·ï
¡¡º£²ó¾å±é¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÉñÂæ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¾®¹ñ¤Ç´¬¤µ¯¤³¤ë»ö·ï¤òÉÁ¤¯¡£¤½¤³¤Ç¡¢³¤³°¤Ç´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿ÄÁ»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡Ä¡Ä¡¢
¡Ö¥Ï¥ï¥¤¤Ç¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤ò¤·¤ÆÅ®¤ì¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ü¡¼¥É¤ÈÂ¼ó¤ò¤Ä¤Ê¤°¥ê¡¼¥·¥å¥³¡¼¥É¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤¬½é¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ê¡¼¥·¥å¥³¡¼¥É¤ÎÌò³ä¤â¤è¤¯¤ï¤«¤é¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ³¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é°Æ¤ÎÄêÂç¤¤ÊÇÈ¤Ç¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¥Ü¡¼¥É¤â¤É¤³¤«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Å®¤ì¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿¿Í¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜµ¤¤Ç»à¤Ì¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ì¤«¤é³¤¤¬·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶ËÎÏ³¤¥í¥±¤ÏÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡»Å»ö¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹ñ¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¾åÅÄ¡£¤·¤«¤·¡¢°Õ³°¤Ë¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï³¤³°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀÎ¡¢»Å»ö¤Ç¥¹¥¤¥¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ÍÊÁ¤â·Ê¿§¤â¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢1½µ´Ö¤¯¤é¤¤Î¹¹Ô¤ÇÂÚºß¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥¹¥¤¥¹¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ï¤É¤³¤âÊÌÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¤«¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤ÁÇÅ¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«?¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¹ñ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡¡»Å»ö¤È¤Ê¤ë¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢ÃÆ´Ý¤Çµ¢¹ñ¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£Í§Ã£¤È¹Ô¤Ã¤¿¤é¤Þ¤¿°ã¤¦¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Ææ²ò¤¤ÎÏÓÁ°¤Ï?
¡ÖÀÎ¤«¤é¡Ø¶âÅÄ°ì¾¯Ç¯¤Î»ö·ïÊí¡Ù¤ä¡Ø¶äÏµ²ø´ñ¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ù¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ææ²ò¤¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÉÔÆÀ°Õ¤Ê¤Û¤¦¤«¤â¡£¤ï¤«¤Ã¤¿¥Õ¥ê¤·¤Æ¡¢¤È¤ó¤Á¤ó¤«¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤âÁ´Á³¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡È¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Î¤¢¤È¡É¤Î²á¤´¤·Êý
¡ÖÉ¬¤º¤ª²Û»Ò¤ò¿©¤Ù¤Þ¤¹¡£¤ª²Û»Ò¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤¿¤ê¡¢·ÈÂÓ¤ò¤¤¤¸¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©¤Ù¤ë¤ª²Û»Ò¤Ï¤ª¤»¤ó¤Ù¤¤¤Ê¤É¤Î¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¤·Ï¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
²»³Ú·à¡ØÆæ²ò¤¤Ï¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Î¤¢¤È¤Ç¡Ù
¡ÚÅìµþ¸ø±é¡ÛÆüËÜÀÄÇ¯´Û¥Û¡¼¥ë¡¡9·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á9·î23Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë
¡ÚÂçºå¸ø±é¡ÛSky¥·¥¢¥¿¡¼MBS¡¡9·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë