『スター・ウォーズ』などの伝説的パロディ映画まさかの続編『スペースボール2』が、本当に撮影を始めるようだ。新たに主演とプロデュースを務めるジョシュ・ギャッドがトロント国際映画祭にて米に明かした。

カルト的人気を誇る1987年のSFコメディ映画より、奇跡の40年ぶり続編。1作目を手がけたメル・ブルックスが御年99歳にしてプロデューサー復帰を果たす。すでに、最近のフランチャイズ映画事情を面白おかしくパロディしたが公開されている。

「本当に実現するなんて信じられません。メル・ブルックスに企画を持ち込んだのは3年前のことです」とギャッドも驚き。「実は、もうプリプロダクション（撮影前作業）が終わりかかっているところです。これから、このTIFF（映画祭）から撮影地オーストラリアに飛ぶところなんです」と、間もなく撮影開始となることを明らかにした。

「タイトルやプロットの詳細、キャスト情報は伏せられているが、まだ脚本を読んでいない者によれば、“非前日譚、非リブート続編パート2であるが、リブート要素シリーズ拡張映画”と説明されている」というのが、Amazon MGMを通じて公表されていた正式な概要。どんな物語になるのかはヴェールに包まれているわけだが、「リークしないように、細心の注意を常に払っています」とギャッドは秘密主義に挑戦する。

この続編では、前作同様の大々的なロケ撮影と丁寧に設計されたスタジオ撮影のバランスを目指すことになるようだ。「前作でメルがやったことを反映して、ちょうどいい塩梅にする。『スター・ウォーズ』風の映画ですから、景観ショットも必要ですし、それを進めているところ。それから、宇宙船のショットも必要になるから、そちらも進めています」と、進行具合を明かしている。

続編でも『スター・ウォーズ』をはじめとする有名作品パロディに期待したい。現時点で、2027年の米公開予定がアナウンスされている。

