【あんぱん 第118話あらすじ】のぶ「アンパンマン」の読み聞かせすることに 子どもたちの反応とは
【モデルプレス＝2025/09/09】女優の今田美桜が主演を務める連続テレビ小説「あんぱん」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第118話が、9月10日に放送される。
【写真】今田美桜＆北村匠海、夫婦役で密着
朝ドラ第112作目となる本作は、「アンパンマン」を生み出したやなせたかしと小松暢の夫婦がモデル。何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」にたどり着くまでの人生を、激動の時代を生きた波乱万丈の物語として大胆に再構成。登場人物名や団体名などは一部改称して、フィクションとして描く。
主人公・朝田のぶを今田、のぶの夫である柳井嵩を北村匠海が演じる。
のぶ（今田美桜）は八木（妻夫木聡）の会社で子どもたちに『アンパンマン』の読み聞かせをすることに。だが、子どもたちは興味がないようで…。
しばらくして、嵩（北村匠海）が監督を務めた映画『やさしいライオン』が公開され、好評を博す。
◆「あんぱん」第118話／9月10日（水）放送
