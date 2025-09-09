いまや外国人労働者は日本社会に欠かせない存在だ。一方で、その増加によって軋轢も生じてきたのは、「日本人ファースト」を訴えた政党が７月の参議院議員選挙で大きく躍進したことから可視化された。現在の外国人比率は３％を切る水準だが、今後とも日本人の出生率が高まらず、労働力不足を外国人労働者が補う事態が持続したらどうなるのか。著書『「人口ゼロ」の資本論』で日本の人口減少の根本原因を明らかにした碩学が、将来の「外国人比率」を試算した。その衝撃の結果をお伝えしよう。

2110年に外国人比率は50%を超える！

日本の国土における外国人比率の上昇問題を論じた法務大臣の「私的勉強会」の中間報告書が８月29日に公表された（外国人の受入れの基本的な在り方の検討のための論点整理）。これは鈴木馨祐法務大臣が、増え続ける外国人人口比率が将来にどこまで行くのか、どういう影響を及ぼすのかに関心を持って設置していた勉強会で、「外国人比率が10%を越える時期がこれまでの予想であった2070年より早まる可能性がある」としたことに特に世間の注目が集まっている。

現在の外国人比率はまだ2.82%（総務庁統計局 人口推計2025年(令和7年)7月報）に過ぎない。しかし、それでも一部では犯罪の増加が問題となり始めている。それが全国平均で10%を越えた時に何が起きるのか。そういった不安から関心が高まったと思われる。「日本人ファースト」が叫ばれはじめた現在の日本を反映している。

ただし、この報告書を読んでみて不満に感じたのは、「外国人比率が10%を越える時期がこれまでの予想であった2070年より早まる」というのがもはや可能性の次元ではないこと、そして、ではどのような比率となるのかといった計算のないことである。真の危機感は信頼性のある予測からしか生まれないと固く信じるからである。

そのため、この報告書でさえ甘い予測であるとする国立社会保障・人口問題研究所の予測値でなく、私自身の予測によって2110年には外国人比率が過半数となるとの予測結果を次のグラフによって示したい。３本の棒グラフのうち、2070年までの「国立社会保障・人口問題研究所予測総人口」と「外国人人口」は今回の報告書の数字とまったく同じものであり、「外国人人口」の2080年以降部分と「筆者予測人口」は新たに書き加えたものである。このグラフで見られるように「2110年に外国人人口は50%を超える」というのが最も重要な結果となっている。もちろん、それ以降はもっとである。

ただし、問題はこの予測の信憑性であるので、まずは外国人人口の2080年以降の予測がそれ以前の増加率と同じものとしたことを述べておきたい。2020年に274.7万人であった在留外国人は2070年に939.0万人となると「報告書」は述べているが、これを年間伸び率に換算すると2.49%となる。この伸び率が続くと2080年、2090年、2100年、2110年には1201万人、1535万人、1963万人、2510万人となり、2120年には3210万人となるということなる。もちろん、現実にはこれらのうちいくらかの部分が帰化して「日本人」となっているかもしれない。とはいえ現在の年率2.49%増がいかに急速なものであるのか、その現在のスタンスを続けていいものかどうかを考え直す必要がある。

将来人口の基本は出生数が決める

他方で「総人口」は、ここでは各年の出生数予測から計算した。というのは、たとえば、80年後に80歳となる「日本人」人口は（海外で生まれて日本に来る例外的な日本人を除いて）今年生まれた赤ん坊の数を超えないという厳然たる事実を基礎としている。去年に日本で生まれた赤子の総人数は66.8万人であったが、もしこの数が続くとし、かつまた全員が100歳で死ぬとなると総人口は6680万人となる。この関係を利用した予測が私の予測である。

ただし、これには海外から流入してくる外国人を含まないので、その補正を行うと同時に、人は100歳まで通常は生きないため、それぞれが生まれた年の平均寿命（ゼロ歳児の平均余命）を考慮して割り引かなければならない。この計算も実は複雑なのでここでは説明を省略するが、ようするにそれらを考慮した計算をしている。

私の予測は「国立社会保障・人口問題研究所」のそれを若干下回っているがそれほど大きな乖離ではない。乖離の基本は今回の「報告書」が述べるように出生数が「国立社会保障・人口問題研究所」のそれを下回っていることを基本としている。妥当な仮定で求められてしまう数字、言い換えれば我々が覚悟しなければならない数字であることを意味している。

日本は「移民国家」になる

この私的勉強会の主催者が法務大臣であったということで、主に治安や社会統合への不安を基礎にこの勉強会が設置されたのだと思われるが、その不安を共有する身として述べたいのは、この急速な外国人比率の上昇に閉鎖的と言われる日本人の国民感情がついていけるのかどうか、ということである。

もちろん、私自身には欧米に偏らない多様な諸民族の人々との付き合いがあり、ここで想定される「外国人」の多くへの親近感が強い。そして、それが故に「人種の混在」も悪くはないと思うのではあるが、「人口過多」で悩んでいた日本人を含む東洋人には自分たちの地で共棲したという経験がほとんどなく、やはり心配である。少なくとも現在の欧米でも人口の過半を外国人が占めたということはない。そのことはこの「報告書」が掲げる次のグラフからも見て取れる。ルクセンブルグは四方を３ヵ国に囲まれた例外的な小国であるから、将来の日本は現在の欧米を超える「多民族国家」となる。この極端な変化に日本人が耐えられるかという問題である。

この点で考えるのは、人の慣れというものは子供の頃からの日常で形成されるというもので、たとえば、すでに「多国籍化」している地域の子供たちは友達に普通に黒人や白人がいて何の違和感もなく外国人と付き合えるようになっている。が、このことを逆に言えば、そうした場を持たなく育った人間には外国人が半分を占める社会に必ず反発するだろうということである。そして、それは参政党が言うように、「社会保障費が奪われている」とか「雇用が奪われている」ような現実が現れたらどうなるか、ということである。

日本語文化を守る我々の義務

それからもうひとつ、「報告書」に書かれていいない重要な点を付け加えれば、「言語」を含む「文化」の問題がある。つまり、外国人が人口の過半を占めるようになると日本語の通じないような地域も必ず発生するようになり、よって日本語の後退も見られるだろうからである。

たとえば、いにしえから引き継いだ日本文学や和歌や書道、それに民謡や歌謡曲といったものはすべて「日本語」と結びついており、その美しさや含蓄は他言語では表しきれない。それを守るという我々現代人の義務からいって、ここまで外国人人口比率を引き上げてしまっていいものかどうか、ということである。

私がこの人口問題と関わるようになったのは２年前に出版した『「人口ゼロ」の資本論』(講談社+α新書)に始まる。そして、そこでは今回と同様、将来に予想される人口減少の深刻さを主張するとともに、その原因として若者の貧困があるのだと述べた。今回はその点には触れられなかったが、外国人雇用を促進し、かつまた「母数」としての日本人人口を減らす根本原因が若者の貧困である以上、その解消なしに日本の「外国人列島化」に対処できないことをやはり最後に指摘しておきたい。

