今田美桜がヒロインのNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜金曜）第117話が9日に放送された。

※以下ネタばれを含みます。

あらすじは、映画「千夜一夜物語」は大ヒットとなる。手嶌（眞栄田郷敦）はヒットのお礼にと嵩（北村匠海）にある提案をする。それは嵩が脚本を書き、監督をするというものだった。

そんな中、訪ねてきた編集者から次回作を書いてほしいと依頼される。なんでも大歓迎という彼女の言葉に、のぶ（今田美桜）は「アンパンマン」を差し出し、最後まで読むだけでも読んでほしいと迫る。嵩、のぶの強い気持ちに、「アンパンマン」が雑誌に掲載される。周囲の評価はいまひとつだが、のぶは救われる人がきっといると信じる。そして、のぶは子どもたち達の集会に出る。

ついにアンパンマンの原型が世に出た。のぶが動き、どうやってアンパンマンが変化していくのかネットも注目した。

X（旧ツイッター）には「満員御礼」「ささやかじゃない（笑）」「この反応ですね」「減量w」「二色刷り」「アンパンマンも最初は太ったおじさんだったんだなw」「アンパンマンビギニング、身内の評価はかなり辛口」「それが伝わるかどうか…」「お母さん『最悪ねw』」「のぶが誰よりもアンパンマンのファンで面白さを信じてるのが素敵すぎる こんないい奥さんそういない」「なんか感動するじゃないか今日」「のぶ、どこまでもアンパンマン推し」「ここからどうやって今のアンパンマンのビジュになるのか楽しみすぎる」「のぶはすっかり嵩の敏腕マネージャーだな」「子供達の集会にくるおのぶ、で締め！」「蘭子ちゃん、八木さんに褒められた時の小さく微笑む表情かわいい」などとコメントが並んだ。

「あんぱん」は朝ドラ112作目で、「アンパンマン」の生みの親、漫画家やなせたかし（本名・柳瀬嵩）さんと小松暢さん夫妻の半生がモデルの物語で、戦前、戦中、戦後の時代を生き抜き、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」を生み出すまでの愛と勇気の物語を描く。