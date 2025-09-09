NHK連続テレビ小説『あんぱん』に出演した眞栄田郷敦のコメントが公開された。

朝ドラ第112作目となる本作は、『アンパンマン』を生み出したやなせたかしと小松暢の夫婦をモデルとした勇気の物語。実在の人物である2人をモデルとするが、登場人物名や団体名などは一部改称して、フィクションとして描かれる。脚本は、NHK連続テレビ小説『花子とアン』、NHK大河ドラマ『西郷どん』などを手がけた中園ミホが担当する。

眞栄田が演じたのは、嵩が嫉妬している天才漫画家・手嶌治虫。嵩の絵や『やさしいライオン』の脚本を気に入り、映画『千夜一夜物語』のキャラクターデザインを依頼した。

手塚治虫をモデルとした役でのオファーを受けた際の率直な気持ちを、眞栄田は「『朝ドラで手塚治虫さんかぁ。めっちゃおもしろそう！』という気持ちでした」と振り返る。

役を演じるにあたり、「今残っている手塚さんのドキュメンタリー映像を見たり、書籍を読んだり、記念館に行ったり……手塚さんがどんな人生を歩んできたのかを知るために、限られた時間の中で、できるだけインプットして。有名作品やターニングポイントとなった作品にも目を通しました」と、徹底したリサーチを行ったことを明かす。特に好きな作品として「僕は特に『ブラック・ジャック』が好きですね」と語った。

リサーチを通して見えた人物像については、「手塚さんは、ふだんは温厚でユーモアがあって、ニコニコしている印象なのですが、作品になるとすごくストイックで、並外れた集中力があって。本当に天才なんだなと実感しました」と分析。「そういった人柄の部分や作品に対する姿勢は、演じる上で大事にしています。若いころの映像はなかったので、そこは想像を膨らませながら、知っている人柄を、少し初々しくしたような感じで演じられたらと思って臨みました」とアプローチについて語った。

●現場に入って芝居をしてみてやっぱり衣装を着てメイクをすると、イメージが湧きますね。意外と見た目は手塚さんに似てるんじゃないかなと思っているのですが、いかがでしょうか？(笑) 人柄の部分は、手塚さんの物事に集中する性格を細かく表現しつつ、少し早口な部分も意識して演じています。最初は演じられるのが楽しみだったのですが、いざやってみると難しくて、本当に大変です（笑）。手塚さんのイメージを残しながら、この『あんぱん』の中では何を表現しなければならないのか、嵩さんにとってどういう存在であるべきなのかを考えなくてはならないので……。いつもはあまり緊張しないタイプなのですが、撮影も緊張しました。やっぱり誰もが知っている偉大な人物を演じることのプレッシャーも大きいですし、最後まで芝居の正解が分からないんですよ。ふだんの芝居は正解がないので、作品として魅力的な方向に自分で持っていけばいいのですが、今回はいろんなバランスを取らないといけないので。悩むこともたくさんありますが、とにかく自分だからできる手嶌治虫をやろう。そんな思いで、役と向き合っています。

●嵩にとって、手嶌治虫はどんな存在でありたいか実際の手塚さんは、“神様みたいな人だけど、みんなのところに降りてきてくれる神様”だと表現されていた方がいたので、嵩さんにとっての天才でありつつも、謙虚さを持って演じたいなと。その塩梅あんばいはすごく悩みました。一番大事なのは、嵩さんの人生をどう色づけられるかだと思うので、少ないシーンの中で、手嶌治虫としての魅力を見せながら、嵩さんに大きな影響を与えられる人物になれていたらうれしいです。

（文＝リアルサウンド編集部）