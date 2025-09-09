BLACKPINK リサ＆i‐dle ミンニが日本を満喫　※「ミンニ」Instagram

　i‐dleのミンニが、9月8日（月）に自身のInstagramを更新。BLACKPINKのリサと日本を満喫する様子が公開され、ファンから反響が集まっている。

【写真】バレない？　変装なしで有楽町に降臨したミンニ

■ファンから驚きの声

　この日ミンニは、日本で撮影された複数枚の写真を投稿した。

　写真には、美しいウエストが際立つ黒のトップスに黒のパンツを合わせたコーディネートのミンニが“変装なし”の状態で日本の街中を散策する様子などが収められており、中には背景に有楽町駅が写っているカットもある。

　また、BLACKPINKのリサと顔を寄せ合う2ショットも披露されており、今回の来日を一緒に楽しんだ様子が伺える。

　同投稿には、「知ってる場所にミンニちゃんが」「有楽町にいたんだ」「いつ日本来てたの〜」など驚くファンからのコメントが届いた。

　ちなみに、リサは9月4日（木）に「ドン・キホーテ」などを訪れた様子が写るプライベートショットを公開し、ミンニ同様にファンを驚かせた。

