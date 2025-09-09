BLACKPINK リサ＆i‐dle ミンニの日本満喫ショットが話題！ “変装なし”で有楽町に降臨
i‐dleのミンニが、9月8日（月）に自身のInstagramを更新。BLACKPINKのリサと日本を満喫する様子が公開され、ファンから反響が集まっている。
【写真】バレない？ 変装なしで有楽町に降臨したミンニ
■ファンから驚きの声
この日ミンニは、日本で撮影された複数枚の写真を投稿した。
写真には、美しいウエストが際立つ黒のトップスに黒のパンツを合わせたコーディネートのミンニが“変装なし”の状態で日本の街中を散策する様子などが収められており、中には背景に有楽町駅が写っているカットもある。
また、BLACKPINKのリサと顔を寄せ合う2ショットも披露されており、今回の来日を一緒に楽しんだ様子が伺える。
同投稿には、「知ってる場所にミンニちゃんが」「有楽町にいたんだ」「いつ日本来てたの〜」など驚くファンからのコメントが届いた。
ちなみに、リサは9月4日（木）に「ドン・キホーテ」などを訪れた様子が写るプライベートショットを公開し、ミンニ同様にファンを驚かせた。
引用：「MINNIE」Instagram（＠min．nicha）
【写真】バレない？ 変装なしで有楽町に降臨したミンニ
■ファンから驚きの声
この日ミンニは、日本で撮影された複数枚の写真を投稿した。
写真には、美しいウエストが際立つ黒のトップスに黒のパンツを合わせたコーディネートのミンニが“変装なし”の状態で日本の街中を散策する様子などが収められており、中には背景に有楽町駅が写っているカットもある。
同投稿には、「知ってる場所にミンニちゃんが」「有楽町にいたんだ」「いつ日本来てたの〜」など驚くファンからのコメントが届いた。
ちなみに、リサは9月4日（木）に「ドン・キホーテ」などを訪れた様子が写るプライベートショットを公開し、ミンニ同様にファンを驚かせた。
引用：「MINNIE」Instagram（＠min．nicha）