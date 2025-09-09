◇国際親善試合 日本 ― 米国（2025年9月9日 米オハイオ州コロンバス）

サッカーの日本代表は9日（日本時間10日）、オハイオ州コロンバスで米国代表と親善試合を行う。8日は試合会場で最終調整した。

MF久保建英（24＝Rソシエダード）は「普通に痛いですけど、明日になってみてどうなるか」とメキシコ戦の前半終了間際に痛めた左足首の状態を明かし、「チームの助けになれなかったらやらないんですけど、なれるのであればいい準備をしたい」と淡々と話した。

チームは6日（同7日）にメキシコ代表と戦い、翌7日（同8日）にカリフォルニア州オークランドから約3400キロ離れたオハイオ州コロンバスに移動した。時差は3時間で、来年のW杯北中米大会に向けてコンディション調整をシミュレーションする絶好の機会となる。

久保は「朝ごはんはフリーだったんですけど、ほとんどの選手は朝ごはんに来てないくらい、今回の時差はきつかったですね。1日が感覚的には短くなりましたし、ちょっと厳しかったかなと思う」と率直な感想を漏らしつつ、「しっかり与えられた環境でいい準備をしていければなと。いろんな試みをトレーナーの方々も含めしてくれている。僕たちは安心してピッチに集中できる」と言葉に力を込めた。