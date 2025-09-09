9日（火）秋雨前線の影響で全国的に雲が広がりやすいでしょう。午後は局地的な激しい雷雨に注意が必要です。

【9日（火）の天気】

秋雨前線が東北南部〜日本海沿岸に停滞しています。前線に近い東北南部や山陰では、午前中から雨の降るところがありそうです。前線に向かって南から湿った空気が流れ込むため、東日本や西日本の広い範囲で大気の状態が非常に不安定になるでしょう。また、北日本では気圧の谷の影響で雲が多く、北海道北部を中心に雷雲が発達しやすくなりそうです。午後は全国各地で急な雷雨の可能性があり、関東北部では非常に激しく降るところもあるでしょう。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意してください。

【予想最高気温】（前日差）

関東〜九州で35℃前後の予想です。湿度が高く、蒸し暑くなるでしょう。

札幌 28℃（±0）

仙台 28℃（-1）

新潟 30℃（＋1）

東京 33℃（-2）

名古屋 37℃（＋1）

大阪 35℃（＋1）

鳥取 34℃（＋2）

高知 34℃（-1）

福岡 34℃（-1）

【週間予報】

■大阪〜那覇

10日（水）は日本海側で大雨のおそれがあり、11日（木）にかけて太平洋側でも雨が降る見込みです。12日（金）は晴れ間のでるところが多いですが、13日（土）以降は再び日本海側を中心に雨になりそうです。沖縄は晴れる日が多いでしょう。

■札幌〜名古屋10日（水）は東北日本海側や北陸で雨が強まる見込みです。関東や東海でも次第に降りだし、11日（木）にかけて断続的な雨になりそうです。雨で暑さは和らぐでしょう。土日は、低気圧が近づく北日本や北陸で荒れた天気に注意。関東や東海では、3連休後半ほど日差しがありそうです。