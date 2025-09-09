日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2991（+21.0 +0.71%）
ホンダ 1714（+20 +1.18%）
三菱ＵＦＪ 2300（+14.5 +0.63%）
みずほＦＧ 4920（+29 +0.59%）
三井住友ＦＧ 4098（+8 +0.20%）
東京海上 6560（+46 +0.71%）
ＮＴＴ 159（+0.2 +0.13%）
ＫＤＤＩ 2514（+0.5 +0.02%）
ソフトバンク 228（+0.6 +0.26%）
伊藤忠 8793（+67 +0.77%）
三菱商 3517（+20 +0.57%）
三井物 3754（+34 +0.91%）
武田 4505（-145 -3.12%）
第一三共 3713（+9 +0.24%）
信越化 4458（+21 +0.47%）
日立 3959（+28 +0.71%）
ソニーＧ 4229（+45 +1.08%）
三菱電 3708（+49 +1.34%）
ダイキン 18646（-19 -0.10%）
三菱重 3784（+57 +1.53%）
村田製 2537（+12.5 +0.50%）
東エレク 20950（+350 +1.70%）
ＨＯＹＡ 20866（+111 +0.53%）
ＪＴ 4788（+5 +0.10%）
セブン＆アイ 1963（-1 -0.05%）
ファストリ 49432（+252 +0.51%）
リクルート 8519（+65 +0.77%）
任天堂 13861（+71 +0.51%）
ソフトバンクＧ 15929（+64 +0.40%）
キーエンス（普通株） 56904（+1014 +1.81%）
