日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　2991（+21.0　+0.71%）
ホンダ　1714（+20　+1.18%）
三菱ＵＦＪ　2300（+14.5　+0.63%）
みずほＦＧ　4920（+29　+0.59%）
三井住友ＦＧ　4098（+8　+0.20%）
東京海上　6560（+46　+0.71%）
ＮＴＴ　159（+0.2　+0.13%）
ＫＤＤＩ　2514（+0.5　+0.02%）
ソフトバンク　228（+0.6　+0.26%）
伊藤忠　8793（+67　+0.77%）
三菱商　3517（+20　+0.57%）
三井物　3754（+34　+0.91%）
武田　4505（-145　-3.12%）
第一三共　3713（+9　+0.24%）
信越化　4458（+21　+0.47%）
日立　3959（+28　+0.71%）
ソニーＧ　4229（+45　+1.08%）
三菱電　3708（+49　+1.34%）
ダイキン　18646（-19　-0.10%）
三菱重　3784（+57　+1.53%）
村田製　2537（+12.5　+0.50%）
東エレク　20950（+350　+1.70%）
ＨＯＹＡ　20866（+111　+0.53%）
ＪＴ　4788（+5　+0.10%）
セブン＆アイ　1963（-1　-0.05%）
ファストリ　49432（+252　+0.51%）
リクルート　8519（+65　+0.77%）
任天堂　13861（+71　+0.51%）
ソフトバンクＧ　15929（+64　+0.40%）
キーエンス（普通株）　56904（+1014　+1.81%）