東京市場　ピボット分析（主要国通貨）

ドル円
終値147.50　高値148.58　安値147.34

149.51　ハイブレイク
149.05　抵抗2
148.27　抵抗1
147.81　ピボット
147.03　支持1
146.57　支持2
145.79　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1763　高値1.1765　安値1.1692

1.1861　ハイブレイク
1.1813　抵抗2
1.1788　抵抗1
1.1740　ピボット
1.1715　支持1
1.1667　支持2
1.1642　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3545　高値1.3556　安値1.3483

1.3646　ハイブレイク
1.3601　抵抗2
1.3573　抵抗1
1.3528　ピボット
1.3500　支持1
1.3455　支持2
1.3427　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7933　高値0.8012　安値0.7928

0.8071　ハイブレイク
0.8042　抵抗2
0.7987　抵抗1
0.7958　ピボット
0.7903　支持1
0.7874　支持2
0.7819　ローブレイク