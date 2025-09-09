東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ドル円
終値147.50 高値148.58 安値147.34
149.51 ハイブレイク
149.05 抵抗2
148.27 抵抗1
147.81 ピボット
147.03 支持1
146.57 支持2
145.79 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1763 高値1.1765 安値1.1692
1.1861 ハイブレイク
1.1813 抵抗2
1.1788 抵抗1
1.1740 ピボット
1.1715 支持1
1.1667 支持2
1.1642 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3545 高値1.3556 安値1.3483
1.3646 ハイブレイク
1.3601 抵抗2
1.3573 抵抗1
1.3528 ピボット
1.3500 支持1
1.3455 支持2
1.3427 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7933 高値0.8012 安値0.7928
0.8071 ハイブレイク
0.8042 抵抗2
0.7987 抵抗1
0.7958 ピボット
0.7903 支持1
0.7874 支持2
0.7819 ローブレイク
