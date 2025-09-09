◇国際親善試合 日本 ― 米国（2025年9月9日 米オハイオ州コロンバス）

サッカーの日本代表は9日（日本時間10日）、オハイオ州コロンバスで米国と親善試合を行う。8日にFW町野修斗（25＝ボルシアMG）が取材に応じ、“リベンジ”の思いを口にした。

「前回対戦試合は世界との壁を感じさせられた相手なんで、個人的にはやり返したいという強い思いはある」

まだ代表で“新戦力”だった22年9月、W杯カタール大会直前に行われた米国との親善試合に、1―0の後半から出場した。チームは自身が出場した後も三笘が得点を重ね2―0で勝利した。だが、「悔しい思いをしたのは覚えている。チームは勝ったんですけど、1人だけ何もできなかった」と後悔が残った。

出場機会を得られなかったW杯本番を経て翌年に欧州にプレーの場を移すと、着実な成長を遂げ、今季はキ―ルからクラブ史上最高額とも報じられる移籍金でボルシアMGにステップアップ。「力強さはJリーグでやっていた時よりも伸びたと思うし、一番はやっぱり強靭な選手たちと日々切磋琢磨してるんで、そこのギャップは少なくなった」と変化を語る。

森保監督は0―0で引き分けたメキシコ戦から大幅な選手の入れ替えを示唆。メキシコ戦では途中出場だった町野が米国戦で出場機会を増やす可能性はある。

「（メキシコ戦では）チャンスがあったように見えてシュートが少なかった。チームでもシュートを打っていこうという話は出ていたので、振っていきたい。どんな形でも（得点は）取れると思っている。結果を残したい」と力強く言った。