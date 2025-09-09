○経済統計・イベントなど

０８：０１　英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査
０８：５０　日・マネーストック
０９：３０　豪・ウエストパック消費者信頼感指数
１０：２０　日・６カ月物国庫短期証券の入札
１０：３０　豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数
１５：４５　仏・鉱工業生産
※日・閣議
※米・３年物国債入札

○決算発表・新規上場など

決算発表：ベステラ<1433>，アスカネット<2438>，Ｂガレージ<3180>，アールエイジ<3248>，トラースＯＰ<6696>，トミタ電機<6898>，三井ハイテク<6966>，ナ・デックス<7435>，Ｂ＆Ｐ<7804>，ＲｅＹｕｕ<9425>

出所：MINKABU PRESS