９日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：０１ 英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査
０８：５０ 日・マネーストック
０９：３０ 豪・ウエストパック消費者信頼感指数
１０：２０ 日・６カ月物国庫短期証券の入札
１０：３０ 豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数
１５：４５ 仏・鉱工業生産
※日・閣議
※米・３年物国債入札
○決算発表・新規上場など
決算発表：ベステラ<1433>，アスカネット<2438>，Ｂガレージ<3180>，アールエイジ<3248>，トラースＯＰ<6696>，トミタ電機<6898>，三井ハイテク<6966>，ナ・デックス<7435>，Ｂ＆Ｐ<7804>，ＲｅＹｕｕ<9425>
