

まろ／1992年生まれ、東京都出身。新卒でテレビ朝日に入社し、オウンドメディアを運営・デジタル領域の番組プロモーションに従事した後、2023年9月に独立。現在は、おひとりプロデューサーとして活動している（撮影：梅谷秀司）

【写真を見る】漫画『おひとりさまホテル』の雰囲気はこんな感じ！

昔は「ひとり」「ぼっち」などネガティブな響きがあった“ひとり時間”だが、近年、旅行や食事のほか、生活のさまざまなシーンでひとりで過ごす時間を大切にし、それを自ら選んで楽しむ「おひとりさま」が、ライフスタイルのひとつとして定着している。

そうしたなか、“おひとりプロデューサー”として活動するまろさんは、新卒で入社したテレビ朝日を10年ほどで退職。自身を“何者でもない30歳”としながら、その分野のプロデュースやコンサルティングを生業とするために、東京キー局社員という勝ち組人生を迷わず捨てて独立した気鋭のクリエイターだ。

現在はメディア「おひとりさま。」（@ohitorigram）を運営するほか、漫画『おひとりさまホテル』（新潮社）に原案で協力し、『おひとりホテルガイド』(朝日新聞出版）や『ひとりがいい旅』（ワニブックス）を著している。

そんなまろさんに直撃し、彼女の生き様に迫った。

テレビ局社員とメディア発信の二刀流

ーー運営するメディア「おひとりさま。」では、ホテルや旅をはじめとするひとり時間を楽しむ様子が綴られています。当時の活動は、会社員の仕事と両立していたのですか。

そうですね。新卒で入社した頃はまだ時間に余裕があったので、自分のためにプラスで何かをしたいと思っていました。当時から「ひとり時間」や「おひとりさま」というワードはメディアなどで世の中に出ていたのですが、私はもともとそういう時間が好き。人と過ごす時間とは別に大切にしていたので、そのことを表現したり、発信してみようと考えたのが最初です。

ーーそれをいずれ仕事にしようという意識はあったのですか。

そんな構想はまったくなくて（笑）。当時はひとりでカフェやランチに行くくらいだったのですが、ひとり時間の過ごし方のバリエーションを模索したいと思っていたタイミングでした。最初は自分のためでしたが、きっと自分以外にもそういう情報が欲しい人がいるはずだから、そのニーズに応えようと思ってメディアを立ち上げました。



まろさんが「原案：まろ」として協力している漫画『おひとりさまホテル』（新潮社）（撮影：梅谷秀司）

ーーさまざまなひとり時間の過ごし方を発信するうちに、次第にフォロワーが増えて、企業からのPR案件も舞い込むようになります。

やはりそういう時間を求めている人は多くて、共感していただける人がどんどん増えている実感が大きかったです。もともと自分のための情報なので、女性をターゲットにしたメディアだったのですが、男性のフォロワーも多くなって、お子さんがいる親御さんにもフォローしていただいたり、性別や属性関係なくひとり時間のニーズがあることがわかりました。

ーー営業的な発信をしたくないことから、企業案件は断っていたそうですね。

もともとこれで生計を立てようとか、案件をいただくことを目標にしていたわけではなく、ひとり時間のいろいろな過ごし方を提案することがゴールだったので。ただ、そこにハマる案件なら受けましたし、取捨選択をしながら、自分からこういうふうにしたいと提案していきました。

当時はまだひとり時間に向けたサービスのニーズを企業側にあまり理解されていなかったので、PRやプロモーションによる需要の掘り起こしを提案して事業化していく仕事が多かったと思います。

勝ち組人生からの離脱に躊躇はなかった

ーーテレビ局の仕事と個人のメディア発信を両立されてきたなか、2023年9月に退職して独立します。生業として成立するめどが立ったのでしょうか。

会社員の仕事は楽しかったですし、不満はまったくなかったのですが、おひとりプロデューサーとして事業を大きくしたいと考えたときに、両立には限界がありました。それに、退路を断って自分を追い込むことで、もっとできることが広がるとも思って。やりたいことのストックはたくさんあったので、いま会社を出て専念したほうが自分にとってプラスになるのではないかと思って独立しました。



おひとりプロデューサーとして活動するまろさん（撮影：梅谷秀司）

ーーメディアヒエラルキーの頂点にある“東京キー局の社員”という勝ち組人生からの進路変更に、躊躇はありませんでしたか？

わたし自身は、キー局に入社することが勝ち組人生だなんて全く思っていませんが、周囲からは「それを捨てる選択をするってすごいね」とかけっこう言われました（笑）。でも、いまこういうことをやりたいという強い気持ちがあったので、会社にしがみつこうとは思いませんでした。

それに、もし独立して失敗しても、またどこかの会社員に戻る未来があっていいし、いまは人手不足なのでがんばって探せばどこかで働けるかなって（笑）。なので、退職にはそこまで抵抗も躊躇もありませんでした。

独立から2年、辛苦はあっても退職の後悔はない

ーーご家族から止められませんでしたか？

私があまり深く考えていなかったのもあると思うんですけど、とくに止められませんでした。でも、もしいまの自分がその場にいたら、当時まだそんなに仕事がなかったのに、生活の心配もせずよく独立したなって言います（笑）。

ーー独立されてから2年ほどですが、その間に退職を後悔したことはありますか？

まったくありません。私の場合は、危機的な状況に追い込まれてから、何とかしようと思うタイプなので、そうならないとそれまでの惰性に流されてしまう。自分のためには行動したほうがいい。いま振り返っても、あのとき独立してよかったと思っています。

ただ、独立したことで、自分から仕事をどんどん生み出していかないといけない状況になったので、会社員時代より当然、大変なことや辛いことはたくさんあります。ひとり時間のビジネスがまだそれほど浸透していなかった頃なので、企業側のメリットを考えながら、そこに生じるおもしろいことや楽しいことの価値の提案と営業を、とにかくがんばることからのスタートでした。

ーー「原案：まろ」として協力している『おひとりさまホテル』は、いまの時代のニーズに応えていると感じます。どのような経緯でスタートしたのでしょうか。

最初は、「おひとりさま。」を偶然ご覧になっていただいたマキヒロチ先生からご連絡をいただきました。実はお恥ずかしいことに、私はもともと漫画をあまり読まない生活をしていたのですが、当時の同僚からのすすめで『いつかティファニーで朝食を』を読ませていただいて。そこから、もしマキヒロチ先生に描いてもらえたら、すごくいい作品になると妄想していました。その直後に、まさかオファーをいただけるなんて...。夢のようで、実現したことがとても嬉しいです。

ひとり時間の過ごし方や、ひとりでホテルに泊まるのはどういうことか、といった私が伝えたいことを、そこまで興味がない人にも巻き込んで届けるには、作品の力が必要だとずっと思っていたので、漫画を通してもっともっと広げることができたらいいなと考えました。

ひとりでダラダラする過ごし方に読者から反響

ーー漫画で描かれるホテルはどう選んでいるのですか？

ホテル選びはマキヒロチ先生がされています。まず物語があって、そこからマキ先生がホテルを探すのですが、わりと私が好きなホテルが多かったりします。マキヒロチ先生はすごくホテルが好きで情報収集されていて、私が泊まったことのないホテルも出てきます。

そのおかげで、私の趣味に偏らず、改めてホテルって幅があって、それぞれのよさがあっておもしろいと気づいたりします。日本はホテルのバリエーションが豊富で、それこそホテル天国。ひとりホテルするのに、自分の好みで探せば、選択肢はとてもたくさんあります。

ーー取材で泊まるときに意識することはありますか？

いつもの滞在パターンと変えていませんひとりで滞在することをテーマにしているので、そこの過ごし方は大事にしています。私の場合、誰かと行くのと、ひとりで行くのでは、過ごし方がまったく変わるので。

例えば、ひとりなら、ゆっくり本を読みながら景色を眺めて、部屋でゆっくりしたいとか。なので、ひとりで泊まって、こういうふうに楽しんだというリアルな過ごし方とか、こういう体験ができるということを伝えて、読者の方がそれぞれ「自分だったらこう過ごすかな」って考えていただけるといいなと思っています。

ーー読者からの反響はいかがですか？

「ひとりで泊まったときに、こんなことができるんだって知れてよかった」「こんな感情になれるんだ」という声を多くいただいています。以前は、友人から「ひとりで泊まっても何をしていいかわからない」と言われても、自分にとってはナチュラルに過ごしているだけなので、うまく言語化して伝えられなかったんです。

それが、漫画を通すと、ひとりの贅沢な過ごし方だけでなく、こんなふうにダラダラするんだとか、だらしなく過ごすよさがいい感じに伝わるみたいで（笑）。ひとりホテルをしたことがない人から「やってみたくなった」という感想はとても多いです。

「ひとり＝楽しい」だけではないリアルがある

ーー『おひとりさまホテル』は6巻まで発刊されていますが、まろさんの印象に残っているホテルやエピソードはありますか？

5巻で韓国の旅が載っていますが、最初は友人と泊まって、途中から別れてひとりホテルになります。誰かとの旅とひとり旅の両方のスタイルが描かれるなかに、友人と別れてここから先はひとりで生きていかなければならない寂しさや胸の苦しさがあり、同時に、孤独感に襲われながらも、ゾクゾクする興奮もある。

いろいろな感情がないまぜになって、「ひとり＝楽しい」だけではないリアルがあります。誰かといてひとりになると、誰かといる時間の幸せさを感じられる。私のなかでも、その感覚は大切にしているのでグッときました。



『おひとりさまホテル』7巻（右）（撮影：梅谷秀司）

ーー7巻（9月9日発売）では、読者にどのようなことを感じてほしいですか？

私が好きなホテル「LOG」も登場しますが、自分と向き合える時間がすごく丁寧に描かれています。ひとりになったときに人生を振り返ったり、悩んでいることへの他人の意見をもう一度熟考する。そんな最終的な決断の仕方を考えさせられると思います。

あと、いまひそかに流行している、ひとりクルーズも出てきます。わたしはまだ体験したことがないのですが、クルーズは非日常感がより強く感じられて、逃避行できる魅力があると聞いています。クルーズ船には遊戯施設も何でもあり、交通手段を考える必要もないので、旅慣れしていない人も楽しめそうでいいですよね。私も読んでいて、行ってみたくなりました。

失敗しないホテル選びのポイント

ーー旅行で失敗しないホテル選びのポイントを教えてください。

私の場合は、街歩きをするか、ホテルで過ごすのをメインにするか。これによって大きく変わります。街歩きメインなら、ホテル滞在時間は短いのでアクセスや料金を重視しながら、好みのホテルを探します。ホテル滞在メインなら、そこに全コミットできるので、ここでひとり時間を過ごしたいなと思うホテルを選びます。

といった感じで、旅行の目的によってホテル選びはまったく違うので、とくに決まった基準や選び方はありません。とはいえノーヒントで探すのは難しい...という方におすすめなのが、自分の趣味や嗜好を知ること。良かったホテルを並べてみて、何が良かったのかを書いて共通項を探ったり、運営している会社を調べたりすることもおすすめです。意外と同じだった！なんてこともあります。

あとはAIが優秀なので、予約サイトも何度か利用すると、好みに近いホテルが自動的に上位にヒットすることも。最近はChatGPTで探すこともあります。先ほどの自分が泊まって良かったホテルを伝えて、類似の候補を出してもらったりしています。



オークラ プレステージタワー（写真：yama1221 / PIXTA）

ーー昨今では、オーバーツーリズムによるホテル代高騰などが社会問題になっています。ひとりホテルを楽しむうえでの足かせにはなっていませんか。

主にインバウンドによる人気観光地など一部の地域の問題だと考えています。私は混雑が好きではないので、落ち着いて過ごせる場所を探しますが、混んでいない素晴らしい地域はまだまだたくさんあります。

また、シーズンをずらすと、大幅に料金が下がるケースも多々あります。たとえば、年明けから春休み前までの時期は多くのエリアで閑散期となります。静かに雪景色を堪能できるので、おすすめです。ひとりだからこそ、フレキシブルに日程を組むこともぜひ検討してみてください。

ひとり＝独身ではない。ママにも広がるひとり時間

ーー一般的な会社員にとって、まろさんの生き方は憧れである一方、それを仕事にして生活をしていくことは容易ではありません。この生き方を貫くうえでのポリシーや大事にしていることはありますか？

会社員時代の時間に縛られた生活のなかではできなかったことが、いまは自由にできている。それは私にとって意義のあることです。ただ、人に憧れられる生き方とは思っていません。誰にも得意なことがあって、適材適所があるなかで、私にとってはこれだったというだけ。

もし、こういう生き方を考えている人がいて、私の経験から言葉を送るとすれば、会社という組織のなかでできて、個人では難しいこともたくさんあります。まず目の前の仕事に全力で取り組みながら、自分ができる範囲で楽しいことや、やりたいことをやっていくといいのではないでしょうか。それから、やりたいことに適している環境を選ぶ。いきなり会社をやめて、というパターンを否定するわけではありませんが、会社に勤めながらスモールスタートするのはリスクも少ないのでおすすめです。

私の場合は、これを一生の仕事にする、と肩に力が入っているわけではなくて、わりとどこでも何でも楽しめるタイプで、いま自分がやりたいことがこれなんです。私が発信していくことで救われる人がいたり、自分が社会に貢献できることだと思ってやっていますけど、もしかしたら数年後には別の何かを見つける可能性もあります。仕事や人生をあまり決めすぎたくないという気持ちがあります。

ーー社会への貢献は、仕事や人生において大事な部分になりますか？

そうですね。自分が楽しいとか幸せでいることが優先事項になるときもありますけど、年齢や経験を重ねて、次の世代に何が残せるかを考えるようになりました。それがおひとりプロデューサーの仕事につながっています。

ひとり時間と人との時間それぞれに価値がある

ーーおひとりプロデューサーとして活動されてきたなかで、これをやってきてよかったと感じる瞬間はどんなときですか？

ひとりで過ごすという選択肢が当たり前になっていることを実感する時ですね。

先日、ママになった友人と会う約束をしていたのですが、「ごめん！すごく久しぶりにひとりの時間を取れることになりそうだから、もし大丈夫なら予定ずらしてもいい？」と聞かれたんです。私は、これがとっても嬉しくて。「もちろん！」と答えました。

日々子どもと向き合い続けている彼女には、ひとり時間が心の支えになっている。ひとりという選択肢が当たり前にあることで、救われる人がたくさんいるのではないかと思いました。

海外では“ソロデート”の流行も

ーーこれから新たにプロデュースされていこうと考えていることはありますか？

先ほどの私の友人のような、子どもを持つお母さんに対して、ひとり時間のサービスを提供したいですね。子供がいても、ひとり時間をとっていいよねという動きを広げるきっかけにもなるかなと思っています。

子どもを持つ父母のひとり時間がまだまだ進められていません。需要はある一方、「子どもを置いてそういう時間をとっていいのか？」と思う人もいて、まだとりにくい空気があると感じています。

そういう時間を取ろうという動きを広げたり、その時間に何かできるサービスがあったりすると、世の中的に浸透しやすくなる。そのための活動を企業側と一緒に起こすことも考えています。

あとは、ひとり時間に魅力を海外にもっと浸透させたいです。実はコロナ禍以降、とくに欧米ではひとり時間を大事にするカルチャーが育っていて、ソロデートというワードまで生まれています。自分の心と体のためのセルフケアという考え方が強いようです。

日本は世界で見ても、“おひとりさまカルチャー”が強い国です。ホテルのひとり部屋や宿泊プランもたくさんあります。外食でも、臨機応変にひとりぶんのメニューに対応してくれるレストランは多い。

グローバルでひとり時間を求める風潮があるなか、日本だからこそできる過ごし方を、海外の人にもっと体験していただけるようにしていきたいですね。

【漫画はこちら】オークラ東京での「1人時間」が最高すぎた！ ルームサービス、広いベッド、摩天楼眺める朝風呂･･･ 漫画｢おひとりさまホテル｣（第1巻 第1話）

（外部配信先ではハイパーリンクや画像がうまく表示されない場合があります。その際は東洋経済オンラインでご覧ください）

（武井 保之 ： ライター）