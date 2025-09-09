¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Äã¤¤¿Í¤Ï¡¢·ë²Ì¤¬°¤¯¤Æ¤â¤Ò¤¿¤¹¤é´èÄ¥¤ë¡£¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¹â¤¤¿Í¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡©
»Å»ö¤âÊÙ¶¯¤â¡¢¤ä¤ëµ¤¤Ï¤¢¤ë¤Î¤ËÀè±ä¤Ð¤·¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Êú¤¨¤ë¤³¤ÎÇº¤ß¤Ë¡¢¿´Íý³Ø¤Î»ëÅÀ¤«¤éÅú¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¿·´©¡Ø¤¹¤°¤ä¤ë¿Í¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¨¡¨¡¿´Íý³Ø¤ÇÀè±ä¤Ð¤·¤ò¤Ê¤¯¤¹¡Ù¤À¡£Ãø¼Ô¤Ï¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸¦µæ¤òÀìÌç¤È¤¹¤ëÃÞÇÈÂç³Ø¿Í´Ö·Ï¶µ¼ø¡¦³°»³Èþ¼ù»á¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤ËËÜ½ñ¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¿´Íý³Ø¤ÎºÇ¿·ÃÎ¸«¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Á°²ó¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡¼Â¹Ô°Õ¿Þ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿´ÍýÅª¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ã±¤ËÌÜÉ¸¤ò·è¤á¤ë¤è¤ê¤â¡¢¤½¤ÎÌÜÉ¸¤¬ÅþÃ£¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬¿´Íý³Ø¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸¦µæ¤Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼Â¹Ô°Õ¿Þ¤È¤Ï¡¢¡Ö¡Êif¡Ë¤â¤·¢þ¢þ¤·¤¿¤é¡¢¡Êthen¡Ë¢¤¢¤¤ò¼Â¹Ô¤·¤è¤¦¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡Öif-then¡×·Á¼°¤Ç·×²è¤òÎ©¤Æ¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¡Öif-then¡×·Á¼°¤Î·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¡½¡½¼Â¹Ô°Õ¿Þ¤Î¼Â¸³
¡¡¼Â¹Ô°Õ¿Þ¤Î¸ú²Ì¤òÄ´¤Ù¤¿¼Â¸³¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢107Ì¾¤Î¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¤¬»²²Ã¼Ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Èà¤é¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ê¡¼¥°¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ËÄê´üÅª¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¥µ»ÎÏ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥Æ¥Ë¥¹¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢¡ÌÜÉ¸¤Ê¤·¥°¥ë¡¼¥×¡¢¢ÌÜÉ¸°Õ¿Þ¥°¥ë¡¼¥×¡¢£¼Â¹Ô°Õ¿Þ¥°¥ë¡¼¥×¤Î3¤Ä¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡3¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ã¤¤¤ò¼¡¤ÎÉ½¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢ÌÜÉ¸°Õ¿Þ¥°¥ë¡¼¥×
¡¡¢ÌÜÉ¸°Õ¿Þ¥°¥ë¡¼¥×¤Î»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢¡Ö»î¹ç¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¡¢°ìµå°ìµå¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò¤â¤Ä¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç²¿ÅÙ¤â¤³¤ÎÌÜÉ¸¤ò¾§¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¤¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
£¼Â¹Ô°Õ¿Þ¥°¥ë¡¼¥×
¡¡£¼Â¹Ô°Õ¿Þ¥°¥ë¡¼¥×¤Î»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢¢ÌÜÉ¸°Õ¿Þ¥°¥ë¡¼¥×¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢»î¹çÃæ¤Ëµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËºÇ¤â°¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÆâÅª¾õÂÖ¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¡×¡¢¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Æ½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¡¢¡Ö»î¹ç¤òÊü´þ¤·¤¿¤¤µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¡×¡¢¡ÖÈèÏ«´¶¤¬À¸¤¸¤ë¡×¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢¼«¿È¤¬ÆÃÄê¤·¤¿¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÆâÅª¾õÂÖ¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤Î¤ËÅ¬¤·¤¿¹ÔÆ°¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¿¼¸ÆµÛ¤¹¤ë¡×¡¢¡Ö¥×¥ì¡¼Ãæ¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤òÍî¤ÁÃå¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ï¾¡¤Æ¤ë¤È¾§¤¨¤ë¡×¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¡ÖÆâÅª¾õÂÖ¡ÊifÍ×ÁÇ¡Ë¡×¤òÆÃÄê¤·¡¢¤½¤ì¤é¤òÅ¬ÀÚ¤Ê¡ÖÌÜÉ¸»Ø¸þÅª¹ÔÆ°¡ÊthenÍ×ÁÇ¡Ë¡×¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡Öif-then¡×·Á¼°¤Ç·×²è¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¿´¤ÎÃæ¤Ç²¿ÅÙ¤â¤³¤ì¤ò¾§¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¤¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¹Ô°Õ¿Þ¤ÇÌÜÉ¸Ã£À®Î¨¤¬¹â¤Þ¤ë
¡¡¤Ç¤Ï¡¢·ë²Ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼¡¤Î¥°¥é¥Õ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡½Ä¼´¤Ï¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»î¹çÃæ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¤è¤·¤¢¤·¤Ï¡¢Áª¼ê¤Î¤³¤È¤ò½ÏÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¬¡¢Á°²ó¤Î»î¹ç¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¿ôÃÍ¤Ï¡¢107Ì¾¤Î¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÆÀÅÀ¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤¬¡Ö0¡×¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë´¹»»¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤ÎÃÍ¤¬Àµ¤ÎÃÍ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Ê¿¶Ñ¤è¤ê¤â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¹â¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¿ôÃÍ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¹â¤¤¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡µÕ¤Ë¤³¤ÎÃÍ¤¬Éé¤ÎÃÍ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Ê¿¶Ñ¤è¤ê¤â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Äã¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¿ôÃÍ¤¬Äã¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Äã¤¤¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥°¥é¥Õ¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¡¢¼Â¹Ô°Õ¿Þ¤ò¹Ô¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ï¡¢ÌÜÉ¸¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤äÌÜÉ¸°Õ¿Þ¤Î¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤¿Áª¼ê¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢°ÊÁ°¤Î»î¹ç¤è¤ê¤â¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öif-then¡×·×²è¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌÜÉ¸Ã£À®Î¨¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼Â¹Ô°Õ¿Þ¤Î·ÁÀ®¤Ï¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê½ÐÍè»ö¤ò·Ð¸³¤·¤¿»þ¤Ë¤½¤ì¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¹ÔÆ°¤òÂ¥¿Ê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ë¾¤Þ¤·¤¤·ë²Ì¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
