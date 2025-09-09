Image: JBL

ドイツで開催された国際コンシューマ・エレクトロニクス展（IFA）で発表された、JBLの新型Bluetoothスピーカ「JBL Grip」。クーラーボックスの中で、ドリンクと一緒に冷やされる公式ヴィジュアルがすべてを物語っています。そう、ドリンク缶をヒントにしたデザインなんです。

JBLらしいカラーリング（赤や紫、迷彩など）のポータブルBluetoothスピーカー、Grip。音は16W。防水防塵性能はIP68。水深1.5メートルで最大30分はサバイブできる仕様なので、水飛沫なんてぜーんぜんへっちゃら。持ち運びを意識したJBLあるあるのループももちろん付いています（カラビナでバックパックにとめるなど）。

AIによるサウンド強化がされており、音を歪めることなく、低音がよりパラフルかつディープになっているのが魅力。スピーカー背面にはライトが搭載されており、専用アプリから明るさや色を調整可能。

Image: JBL

バッテリーもちは、公式いわく12時間。「Playtime Boost」モードならプラス2時間。99.95ドルで、9月28日発売です。

