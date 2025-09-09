日本プロ麻雀連盟の女流プロ最高峰タイトル「女流桜花」への挑戦権を争う女流桜花Aリーグの第6節B卓が9月8日、東京都・夏目坂スタジオで行われ、元Mリーガーの魚谷侑未が卓内トップを取った。

今シーズンは残留争いの真っ只中にいる魚谷だったが、今節は奮闘。1回戦は1人沈みのラスを引いてしまい苦しいスタートになったが、2回戦で2着に入ると、3回戦では逆に1人浮きの大トップ。4回戦も2着とまとめ、卓内トップで終えた。

試合後、魚谷は「最終節の同卓者はみんな上位争いをしているので、基本的には警戒されずに残留を目指せそうなのですが、そういった状況にあっても仲田さんに関しては気にしてくるので要注意です。まず一番は残留が目標になるのですが、他の結果を見てから打てる最終卓なので降級の心配がなくなった段階でプレーオフを狙っていきたいと思います」と目標を定めていた。

【試合結果】

1位 魚谷侑未 ＋28.4

2位 古谷知美 ＋8.6

3位 後藤咲 ▲2.7

4位 中川由佳梨 ▲34.3

◆女流桜花 2006年度に設立された、日本プロ麻雀連盟所属の女流プロによる1年のリーグ戦。上位16人がAリーグで、年間成績上位3人が前年度の女流桜花と3日間、半荘12回に女流桜花決定戦を行う。

◆日本プロ麻雀連盟 1981年に設立。森山茂和会長。ベテラン・中堅・若手と各大会・メディアで活躍するプロが多数所属する。現在の所属プロは業界最大規模となる600人以上。2016年に行われた「麻雀プロ団体日本一決定戦」でも優勝した。主なタイトル戦は鳳凰位、十段位、麻雀グランプリMAX、王位戦、麻雀マスターズ、女流桜花、プロクイーンなど。

（C）日本プロ麻雀連盟チャンネル

