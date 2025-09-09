【無印良品のマニア購入品】が優秀！「すぐ手に取って試着した」「シワになりにくいの嬉しい」

ミニマルなデザインで大人っぽさをまとえる【無印良品】のアイテム。買い足すアイテムを探すなら、無印マニアのインフルエンサー@marin_vvvさんの購入品を参考にしてみて。テイスト問わず使いやすく着回し力の高さも魅力という、マニアが絶賛している商品をご紹介します。

Tシャツ感覚でラフに着られる半袖スウェット

【無印良品】「ライトスウェットクルーネック半袖Tシャツ」\1,990（税込）

@marin_vvvさんが「店頭で見て、すぐ手に取って試着した」というのがこの半袖スウェット。Tシャツ感覚でゆるっとラフに着られて、残暑が厳しい今の季節にぴったりです。生地感は「そんなに分厚くなくて今の時期でも着やすかった」とのこと。ワイドパンツと合わせたメンズライクな着こなしはもちろん、フレアスカートでフェミニンに引き寄せるのも◎

カジュアルさと大人っぽさを両立した黒ワンピ

【無印良品】「シワになりにくい ブロードキャミソールワンピース」\2,990（税込・セール価格）

たっぷりと生地を使ったボリュームのあるシルエットが、女性らしい雰囲気を演出。リラックス感がありながら、すっきりとしたVネックがシャープで大人っぽい印象です。@marin_vvvさんによると「お洗濯したら乾くのもはやいし、シワになりにくいのとっても嬉しい」とのことで、お手入れも楽にできるようです。Tシャツと合わせてカジュアルに、袖コンシャスなブラウスでフェミニンに。ぜひ幅広い着こなしを楽しんで。

writer：Emika.M