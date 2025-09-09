¹â¶¶Í³¿¤«¤é¼Õºá¤ÎÅÅÏÃ¡Ö»¨»ï¤Ë½Ð¤Þ¤¹¡×¡¡Ëê¸¶´²¸Ê¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤È¤Ï¡ÖÍ³¿¤Ï¤¤¤¿¤±¤É¡Ä¡×
¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎËê¸¶´²¸Ê»á¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¹â¶¶¾°À®¤ÎHISA¤Á¤ã¤ó(¹â¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«)¡Ù¤Ç8·î30Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë½Ð±é¡£¹â¶¶Í³¿»á¤È¤Î¤¢¤ë»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡û¡Ö¡Ø¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢»¨»ï¤Ë½Ð¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ(¾Ð)¡×
¤³¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¹â¶¶Í³¿»á¡¢¹â¶¶¾°À®»á¡¢Ëê¸¶´²¸Ê»á¤Î3¿Í¤¬¥È¡¼¥¯¡£ÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëËê¸¶»á¤È¤Ï¡¢Í³¿»á¡¢¾°À®»á¤È¤â¤Ë¸½Ìò»þÂå¤«¤é¿©»ö¤Ë¹Ô¤¯Ãç¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢Í³¿»á¤Ï¡Ö(¼«Ê¬¤ÎÆþÃÄ°ìÇ¯ÌÜ¤â)¥·¡¼¥º¥ó»Ï¤Þ¤ëº¢¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê(¥é¥Õ¤Ê)´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤â¤ó¡£¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¥ª¡¼¥×¥óÀï¤â¡¢Åê¤²¤Ê¤¤Æü¤Ï¥Þ¥¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤â¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤? ¤Ç¤â¡¢¸µÌÚ¤µ¤ó¤Ï¤º¤Ã¤È¡Ø¹Ô¤³¤¦¹Ô¤³¤¦¡Ù¤Ã¤Æ(Í¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë)¡£¤Ç¡¢¥Þ¥¤µ¤ó¤¬Íè¤ë¤È¡¢°ì½ï¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢Ëê¸¶»á¤Ï¡ÖÍ³¿¤«¤é¤¿¤Þ¤ËÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¥á¡¼¥ë¤¬Íè¤ë¤È¤¤Ï¡Ä¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¡Ø¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢»¨»ï(¼Ì¿¿½µ´©»ï)¤Ë½Ð¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ(¾Ð)¡£¡ØÌÂÏÇ¤«¤±¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡¢(Ï¢Íí¤¬Íè¤ë¤Î¤Ï)¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤À¤±¡×¤È²óÁÛ¡£
¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Í³¿»á¤¬¡Ö¤À¤Ã¤Æ¡¢(¿©»ö¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï¥Þ¥¤µ¤ó¤È)¤¤¤Ä¤â°ì½ï¤À¤«¤é¤µ¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢Ëê¸¶»á¤Ï¡Ö¡ØÍ³¿¤Ï¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤ªÁ°¤¬¼Õ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¤éÂç¾æÉ×¤À¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡£¤Ç¡¢¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿¤é¡¢(¼«Ê¬¤â)·ë¹½¤Á¤ã¤ó¤È»£¤é¤ì¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ(¾Ð)¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤·¤Æ¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÇú¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾°À®»á¤¬¡Ö(¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Î)Í³¿¤¬¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢Ëê¸¶»á¤Ï¡Ö¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤è¤Í¡£¤¢¤Îº¢¡¢½÷¤Î»Ò¤¬¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢Í³¿¤ò¸«¤ëÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
µð¿Í¤ä¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö¤·¤¿¹â¶¶¾°À®»á¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¹â¶¶¾°À®¤ÎHISA¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢µÜËÜ¿µÌé»á¤äÃ«ÈË¸µ¿®»á¡¢¾å¸¶¹À¼£»á¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëµå³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¤ÎÂÐÃÌÆ°²è¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¸ÅÅÄÆØÌé»á¤Î¸øÇ§Äï»Ò¤Ç¤â¤¢¤ë¥®¥ã¥ë·ÏÌîµå½÷»Ò¤á¤¤¤Á¤å¤ó¤È¤Î¥³¥é¥ÜÆ°²è¡Ö¡Ú¸¡¾Ú¡Û¹â¶¶¾°À®¤ÎÁ´ÎÏ¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¤Ç¤á¤¤¤Á¤å¤ó¥Ó¥¿»ß¤áÁË»ß¤Ç¤¤ë¤Î¤«!? ¹Åµå¤Ç¤ÎËÜµ¤Åêµå²ò¶Ø¤Ç¥¬¥Á¥ó¥³ÂÐ·è! ¤³¤ì¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤òËÝÏ®¤·¤¿Ëâµå¤À!¡Ú¾×·â¡Û¡×¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤¬99Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
