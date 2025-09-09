日々、膨大な数となる電車や駅構内での忘れ物。調査によるとJR東日本だけでもなんと年間約200万件を超える忘れ物を扱っているそうた。



【画像】鉄道では日々、大量の忘れ物が

今、SNS上で大きな注目を集めているのは、そんな鉄道関係の忘れ物の一例をまとめたリスト。



「電車の乗務員してるとお客さんの忘れ物とか落とし物とか結構拾うんでまとめてみた」



と件の紹介したのは鉄道乗務員のやまとじさん（@yamatozi201）。



カサや財布、スマートフォンといった“あるある”なものからテイクアウトしたマクドナルドの袋や単体の6Pチーズといった不思議なものまで、鉄道関係の忘れ物はいろいろ。なぜ置き去ってしまったのか想像すると愉しくなってくる。



SNSユーザー達から



「駅員の時先輩が『ぎゃぁぁぁぁあ』と悲鳴を上げて椅子からひっくり返ったので何事かと思ったら東京バナナの箱に桑の葉と大量の蚕が入ってました（笑）



後は紙袋に大量のアダルトグッズ」



「現役JR駅員に『今まで見たことある中で1番不思議な忘れ物』を聞いたら、『便座！改札に剥き出しの便座が落ちてた！』と言われて未だに信じられていない」



「旅行中にキャリーケースを車内に忘れたことがありますw



網棚に上げると本当に忘れやすいですね」



など数々のコメントが寄せられる今回の投稿についてやまとじさんにお話を聞いた。



－－これまで特に印象的だった忘れ物は？



やまとじ：印象的だった忘れ物はiPhoneでした。終着駅に着いてすぐ車内の座席に忘れているのを見つけて、降りたお客さん方に「携帯忘れている方いませんかー？」とお声がけしたところ、「自分の物です」と名乗り出た男性の方がいらしたのですが、その直後に別の男性が「いや、これは自分のです」と言ってきて困惑しました。



iPhoneはロックが掛かっていたのですが、後から来た男性が指紋認証で解除されて持ち主の確認が出来てお渡ししました。先に名乗り出た男性はそれを見て何も言わずにどこかに行ってしまったので、何だったのだろうと不思議に思いました。



－－ご投稿に対し大きな反響がありました。



やまとじ：電車での忘れ物ということで鉄道系以外のいろんなアカウントの方にもリツイートやいいねをいただき、様々な反応や経験談を聞けて面白かったです。



◇ ◇



電車や駅での忘れ物にはくれぐれも気を付けていただきたい。



