今すぐ【3COINS】へ走れーーーッッ！ 優しい色合いでシャレ見え100点◎「再入荷グッズ」

おしゃれなキッチングッズを探しているなら【3COINS（スリーコインズ）】に足を運んでみて。ベージュ系の優しい色合いとシンプルなデザインのバットと調味料ポットセットが、再入荷しています。あると役立つキッチングッズがどちらもプチプラだから、ぜひチェックしてみて。

持っていると何かと便利な3枚組のバット

「軽量で扱いやすい」（公式サイトより）「PPバット3枚セット / KITINTO」。切った食材をまとめたいとき、調理途中の食材を鍋から取り出したいときなどに活躍してくれるはず。ナチュラルな色合いで、おしゃれ見えします。\330（税込）。

コロンとしたフォルムと色合いが可愛い♡

「調味料ポット2個セット」は、見た目の可愛さだけでなく使いやすさも優秀。中に小さじ約1/2杯分のスプーンとすり切り板がセットしてあるため、調理中でもスムーズに使えそう。コロンとしたフォルムとナチュラルな色合いは、スパイスラックのような見せる収納スペースに置いてもおしゃれに決まります。\165（税込・セール価格）。

【3COINS】のアイテムは、おしゃれ・便利なところが多くの人に支持される理由かも。ナチュラルで優しい色合いはどんなキッチンにも取り入れやすそうなので、気になった人はぜひ使ってみて。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる