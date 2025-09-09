『べらぼう』胸が震えた名シーン…決意を固めた“同じ成り上がり”の田沼意次と蔦重の覚悟を考察【前編】

「好きにするがいい。自らに由（よし）として、『我が心』のママにじゃ」

「ありがた山の寒がらすにございます！」

「こちらこそかたじけ茄子（なすび）だ！」

第34回大河べらぼう『ありがた山とかたじけ茄子』。

田沼意次（渡辺謙）が蔦重（横浜流星）の手を取り交わした、最後の言葉は「地口」でした。地口は、言葉遊びの一種で駄洒落のようなもの。このやりとりは一見テンポのいい軽い会話のように聞こえますが、実はお互いの“覚悟”が込められた最後のやりとりでした。

「胸が震えた」と感動して涙する視聴者も多かったようです。

「自らの思いによってのみ『我が心のママ』に生きる。わがままに生きることを自由に生きるっつうのよ。わがままを通してんだから、きついのはしかたねえや」

このドラマの根底に流れる、平賀源内（安田顕）の思いが、意次と蔦重を動かしました。源内を通して、身分も年齢も違うのに、不思議な友情と信頼関係が育まれていた田沼意次と蔦屋重三郎。

今回はこの二人の思いと、蔦重が己の信念である「書をもって耕す」から「書を持って抗う」を決意した思いを考察してみました。

老中が、意次から松平定信（井上祐貴）に変わり世の中が“松平推し”へと急速に変化しますが、蔦重は易きに流されません。

源内にもらった店の名前、“書を持って世を耕す”「耕書堂」から、“書を持って世に抗う”「抗書堂」になる覚悟を決めます。「こうしょどう」の運命はいかに。

初めてと最後は同じ「ありがた山の寒がらす」

今回のタイトル、『ありがた山とかたじけ茄子』。「べらぼう」の第一話のタイトルが『ありがた山の寒がらす』だったのを覚えていますか。当時、無許可営業の「岡場所」や「宿場」に客を奪われ、危機に陥った吉原の状態を見かねた蔦重は、平賀源内の勧めで老中・田沼意次に「けいどう」（非公認の私娼窟などの取り締まり）を申し出ました。

蔦重の訴えに意次は、「吉原のためだけに、けいどうは行えない」と突っぱね、吉原の人気が落ちた理由は他にもあるのではないか？「お前は客を呼ぶ工夫をしているのか」と言います。蔦重の目から鱗が落ちた瞬間でした。

「田沼さま、お言葉、目が覚めるような思いがいたしました。まこと、ありがた山の寒がらすにございます」。

そして、「吉原に人を呼ぶ」ために、ガイドブック「吉原細見」の改訂を思いついたのです。お江戸の若い起業家・蔦重の始まりでした。

その後、源内の獄死事件、意知の惨殺事件、「田沼おろし」の陰謀を企む者の発覚など、様々な出来事や葛藤を乗り越えてきた二人の間には、確固たる絆が生まれていたのです。

人のふんどしで相撲をとり提灯記事で人気取り「ふんどし野郎」

今回34話では、蔦重と意次の知恵と尽力で、「打ちこわし」騒動が収まったのに、定信が突然老中首座に抜擢、『読売』（当時の瓦版）がさも定信の手柄のように書き立て、江戸市中は「松平さま〜」と一気に盛り上がり、その話題で持ちきりになります。

デマや煽動に乗りやすい町人たちは一気に「松平様、素敵〜！」ムードに盛り上がります。「熊を素手で倒した」「生まれた瞬間に論語をそらんじた」など現実味のない噂話も飛び交い、「俺たちの生活は良くなる！」と大きな期待を膨らませるように。

メディアやSNSで煽られれば、一気に世論が一つの方向に動く。作り話が作り話を呼び無責任に拡散される……このドラマと現代とのシンクロ度には、毎回ながら驚きます。

けれども、意次の奮闘を知る蔦重は、人のふんどしで相撲をとり出世した定信を、うさんくさい「ふんどし野郎」と名付けます。その気持ちが分かりますね。

ところが、そんな蔦重に、「今の老中の言っていることは正しい。極めて真っ当。皆は喜んでいる」と諭す、てい（橋本愛）。さらに、「派手に遊びまわる方を通だの粋だのともてはやす。そもそも今までの世がとち狂っていた！」と口調を荒げます。

前の夫が吉原に入れ込み、借金して父親から引き継いだ大切な店を潰してしまった、その恨みが根強く残っているのでしょう。

蔦重とは喧嘩状態になり、ていは店内でも質素倹約を始めますが、蔦重は忸怩とした思いを抱えたまま。そして、定信のクリエーターへの締め付けや田沼の部下への厳しい処罰など、“見せしめ”が始まりました。

今まで、自分の仲間たちが楽しそうに創作をしている姿が次々と頭に浮かびます。夜、ひとり定信の処罰の対象を書いた『読売』を目の前にして悩む蔦重ですが、心の中には、源内の「自らの思いによってのみ『我が心のママ』に生きる」という言葉が浮かんでいたはずです。

田沼意次の意志を受け継ぐ蔦屋重三郎

田沼邸を訪れた蔦重。意次は、開口一番、「何かあったか、ありがた山。まさかそなたにまで何か累が？」と、まずは案じる言葉をかけたのが印象的でしたね。このような人柄を知っていたからこそ、蔦重は自分の覚悟を伝えます。

「田沼さまが作り出した世が好きでした。皆が欲まみれでいい加減で。でもだからこそ心のままに生きられる隙間がありました」

「最後の田沼さまの一派として。田沼さまの世の風を守りたいと思います。」

改めて、堂々と自分は「田沼派である」と宣言する蔦重には、揺るのない覚悟が感じられました。

「同じ成り上がり同士であるからな」と言う意次は「持たざるものにとっては面白い時代でも、持っているものにとっては、面白くなかったかもしれない。時代が変わってもしかたない」と言います。

けれども、蔦重は、自分は「書を持ってそんな世の中に抗う」と言います。そのために「田沼さまの名を貶めてしまうかもしれない。お許しいただけるか」と申し出たのでした。これは、四面楚歌状態になっていた意次にとっては、きっと心震えるほどうれしかったのではないでしょうか。

ここから、冒頭でご紹介した会話、

「ありがた山の寒がらすにございます！」「こちらこそかたじけ茄子（なすび）だ！」

になったのでした。

ドラマ初回の時は意次との間にかなり距離がありましたが、今回は座っていた意次がさっと距離を詰め、蔦重の手をしかと握り、「かたじけ茄子（なすび）だ」と手をポンポンと叩き笑います。

意次の言葉は蔦重への感謝と、齢70となろうとする自分が、生きて蔦重に会えるのも、これが最後かもしれないという万感の思いが込められていました。二人の間の思いは一つ。意次の精神が、蔦重に受け継がれた瞬間でした。

最後まで「政」を考えるのが好きだった

邸を辞すときに、部屋で皆が箱の中に紙を入れている“入れ札”（投票のような）を行っているのを見かけた蔦重。

「何をしているのか？」と聞くと「誰に何の役目を頼むかというのは常に、上が決めることだが、別に皆の考えで決めてもいいのではと思うてな。これを国をあげてやったら面白いことになると思わぬか？世はひっくり返るかもしれぬ」と答えます。

その民主的な発想と先見の明は、どこからきたのでしょうか。「田沼様、その制度は100年後に「選挙」という制度で実現するのですよ」と言いたくなる場面でしたね。

その発想に驚きながら「田沼様ってえのは…」という蔦重に、後から「べらぼうでござろう！」と笑いながら話しかける三浦庄司（原田泰造）。

最後の最後まで、この世をどうしたら面白くできるかと政を考えていた田沼意次。「べらぼう」で描かれた人物像は、自分は「成り上がり」という気持ちもあったのか、身分に分け隔てなく話を聞き、自分のせいで周囲を巻き込むまいと配慮をする…そんな人間味ある人物に描かれていました。

実際『田沼意次遺訓』という文書には、「きちんと武芸に励んでいれば、余裕があったら遊んでもかまわない」「百姓や町人に無慈悲なことをすな」などと書いてあったそうです。

作品によって人物像が異なる意次ですが、べらぼうでは、その人柄が偲ばれるこの文書をもとに、ドラマのような人物像を構築していったのかななどと想像しました。

【後編】では、腹を括った蔦重がチーム蔦重のクリエーターたちにその思いを伝え、気持ちが一丸なった流れを考察します。