

櫻井海音、鈴木福、吉田剛明

橋本環奈、眞栄田郷敦、櫻井海音、安斉星来、鈴木福、本田真凜、吉田剛明、那須ほほみ、木村佳乃、羽住英一郎監督がこのほど、都内で行われた映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』公開記念舞台挨拶に登壇した。

実写映画『カラダ探し』最新作。大ヒットを記録した前作に続き橋本環奈が主演を務め、同じく眞栄田郷敦が前作から続投。そして、井海音、安斉星来、鈴木福、本田真凜、吉田剛明が新たな“カラダ探し”に挑むこととなる。

８月に実施した「ジャパンプレミア」と「学校プレミア」に次いで、今回で２度目の舞台挨拶イベント登壇となった櫻井ら新『カラダ探し』メンバーは、撮影〜プロモーションの期間を経て、自身にとって『カラダ探し』とは？と聞かれると、「生涯の仲間を見つけた作品！同世代のキャストと、役のままナチュラルな関係性になれて嬉しかったです」と櫻井。

鈴木も「仲間たちです！プロモーション中も、頻繁に連絡を取っていました。また、こんなにも自分そのままの役を演じることがこれまでなかったので、家族からも『そのままだったね』と言われました（笑）」、吉田は「撮影当時は 16 歳で、映画初出演だったこともあり、今よりも落ち着きがなかったと思います（笑）みなさんが演技などを教えてくれたので、全力を尽くせました。役者人生として火のつく作品になりました」と、作品への想いを熱く伝えた。

また、“共演者の素敵なところ（＝いいとこ探し）”コーナーでは、眞栄田は「（新キャストが）頼もしい」と回答。「（制作陣から）前作を超えたいという思いを聞いていたので、プレッシャーもあったと思いますが、みなさん責任感が強くて魅力的に演じていらっしゃいました」と、櫻井ら新キャストと共演シーンが多かった眞栄田ならではのエピソードを披露した。