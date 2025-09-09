参政党の神谷代表は、党の執行部にあたるボードメンバーとして、豊田真由子元衆議院議員を起用すると発表しました。

【映像】豊田真由子氏のコメント

「参政党はこれから政策をしっかりと練り上げていかねばなりません。そういったなかで官僚の経験、議員の経験があるという方を一生懸命探しており、豊田さんとのご縁をいただきました」（参政党・神谷代表）

豊田氏は2017年、秘書に暴言を浴びせたと報じられ、自民党を離党しました。同じ年の衆院選には無所属で出馬しましたが、落選しています。

「8年前、本当に私は大きな大きな失敗をいたしまして、本当に申し訳ない思いで、人生も壊して、ゼロからまたこうして、自分の至らなさ、未熟さを恥じながら生きてまいりました」（豊田真由子氏）

豊田氏は「いま一度日本の国のために少しでも役に立つことができる可能性があるなら頑張りたいと決断した」と、入党の理由を説明しました。政調会長補佐として政策立案を担当します。

神谷代表は「あくまで政策担当のスタッフだ」と述べ、現時点で豊田氏を候補者として擁立する予定はないと説明しました。

参議院選挙で躍進した参政党は党勢拡大を最優先に掲げていて、神谷代表は「最終的には50〜60議席くらいの政党を目指したい」と強調しました。（ANNニュース）