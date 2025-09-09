SUGIZO¡¢¤¬¤ó¸øÉ½¤»¤ºÆ®ÉÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¿¿Ìð¤Î»×¤¤¤òÂåÊÛ¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿´ÇÛ¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤°ì¿´¡×
LUNA SEA¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥ÈSUGIZO¡Ê56¡Ë¤¬9Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Á°Æü8Æü¤ËÇ¾¼ðáç¤ÇÆ®ÉÂÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡¢¥É¥é¥Þ¡¼¤Î¿¿Ìð¡Ê55¡Ë¤¬¡Ö´â¤ò´µ¤Ã¤Æ5Ç¯¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°ì¿´¤Ç¡¢¸øÉ½¤»¤º¤ËÌ©¤«¤ËÉÂµ¤¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ò»×¤¤¡¢ÉÂ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ¿ë¤Ë±£¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿¿ÌðËÜ¿Í¤¬·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¸øÉ½¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
SUGIZO¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤ÇµÒÀÊ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤½¤Î¾õ¶·²¼¤Ç¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¤³¤Ê¤·¡¢¥Ä¥¢¡¼¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Þ¤ÇÃ©¤êÃå¤¤¤¿¡Ä¤½¤ÎÁ´¤Æ¤¬ËÜ¿Í¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤°Õ»Ö¤Î¸µ¤Ç¿ë¹Ô¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î´Áµ¤¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢¿¿Ìð¤ÎÀº¿ÀÎÏ¤Ë´¶Éþ¡£11·î8¡¢9Æü¤Î¡ÖLUNATIC FEST.2025¡×¤Ï¡¢ÂåÌò¤È¤·¤ÆSIAM SHADE¤Î½ß»Î¤¬¥É¥é¥à¤òÌ³¤á¤ë¤¬¡ÖÈà¤Ïº£¤Þ¤µ¤Ë´â¤È¤ÎÀï¤¤¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Æ¡¢¥ë¥Ê¥Õ¥§¥¹½Ð±é¤òÃÇÇ°¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ô¥ó¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤ÇSIAM SHADE¤Î½ß»Î¤Ë¥É¥é¥à¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤«¤´Íý²ò¤ÎÄøµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤ËÜÅö¤Ë¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤ª´ê¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤ÏËÜ¿Í¤Î²ÈÂ²¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¤´¤¯¸Â¤é¤ì¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤À¤±¤ÇÈà¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤É¤¦¤«¤ß¤ó¤Ê¤ÎÎÏ¤ò¿¿Ìð¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÍ¤é¤È°ì½ï¤Ë¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤âÁ°¸þ¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿¿Ìð¼«¿È¤¬Ã¯¤è¤ê¤âÁ°¸þ¤¤Ê¤Î¤Ç¡£ÀäÂÐ¤Ë¿¿Ìð¤ÎÌ¿¤ò·Ò¤²¤¿¤¤¡£Á´ÎÏ¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
SUGIZO¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âLUNA SEA5¿Í¤ÇÊâ¤ßÂ³¤±¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¤«¤ß¤ó¤Ê¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¿¿Ìð¤ÏÉ¬¤ºµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£LUNA SEA¤ÏÉÔÌÇ¤Ç¤¹¡£¡¡SGZ¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£